Hausen im Wiesental Schönen Sommerabend bieten

Hausen. Der dritte Kastanienbaumhock der Alten Herren der RG Hausen-Zell findet am Samstag, 12. August, ab 16 Uhr auf dem Schulhofgelände in Hausen statt. Bei schlechtem Wetter ist der Hock in der Hausener Festhalle. Der Eintritt ist frei.

Nachdem der erste Hock im Jahr 2013 alle Erwartungen übertraf, sah man sich seitens der Alten Athleten der RG Hausen-Zell in der Pflicht, den Kastanienbaumhock weiterhin auszurichten. „Der Andrang war vor zwei Jahren noch größer und für uns als Organisator eine wirkliche Herausforderung. Wir haben uns auf die Situation eingestellt und dieses Jahr weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Festes eingeleitet“, so Organisationschef Udo Philipp.

Die Idee zu diesem Fest entstand vor Jahren anlässlich eines Wurstsalatessens nach der „kameradschaftlichen Trainings-Verlängerung“. An jenem Abend saß man direkt unter einem Kastanienbaum, der dann dazu inspirierte, einmal einen solchen Kastanienbaumhock zu organisieren.

Als Termin wurde auch dieses Jahr wieder bewusst ein Samstag in den Sommerferien gewählt, so Philipp. „Unser vorrangiges Ziel ist es, Personen die bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt sind oder die sich aus verschiedenen Umständen sich keinen Ferienaufenthalt gönnen, einfach einen schönen Sommerabend zu bieten“, fügt der Organisationschef an.

Für sommerliches Flair und ein entsprechendes Ambiente ist bestens gesorgt. Mittelpunkt der Veranstaltung wird der „Alte Athlet“ Klaus Schultheiß, bestens bekannt als „Chlampfe“ und Ex-Musiker in diversen regionalen Bands, werden.

Auch in diesem Jahr wird er mit einigen Freunden und Weggefährten aus früheren Zeiten für die musikalische Unterhaltung mit Rock- und Popsongs sorgen.

Kulinarisch gibt es ein breites Angebot für die Gäste. Mit professioneller Unterstützung von „Läubin“-Wirt Bernd Greiner werden Gegrilltes, frische Salate und weitere Gerichte für die Gäste zubereitet.

Die Kuchentheke der Kaffeestube wird reichhaltig bestückt sein. Außerdem steht eine Cocktail-Bar bereit.