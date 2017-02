Hausen. Am Mittwochmorgen teilte ein Anwohner der Polizei mit, dass aus dem Garten seiner Nachbarin ein Hängebauchschwein ausgebüxt sei und nun mitten auf der Straße in Richtung Ortsmitte laufe. Bei der Überprüfung konnte die Streife das Schwein auf der Kreuzung Maiberg-/Bergwerkstraße sichten. Da die Eigentümerin nicht erreicht werden konnte, trieben die Streifenbeamten das Tier kurzerhand an die Wohnanschrift zurück und sperrten es wohlbehalten im heimischen Garten wieder ein. Die Besitzerin teilte der Polizei später mit, dass der Ausreißer die Gartentüre selbst auf- beziehungsweise kaputt gemacht hatte und so vom Grundstück ausbüxen konnte. Zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es nicht. Vorbeifahrende Autofahrer und auch die Anwohner zeigten sich erfreut über den tierischen Polizeieinsatz.