Nachrichten-Ticker

21:50 Rheinland-Pfalz unterzeichnet Kaufvertrag für Flughafen Hahn

Mainz - Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Mehrheitsanteile am Hunsrück-Flughafens Hahn ist besiegelt. Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe unterschrieben den Kaufvertrag am Abend bei einem Notar, wie das Innenministerium mitteilte. Der Mischkonzern HNA will den rheinland-pfälzischen Anteil von 82,5 Prozent übernehmen. Ebenfalls heute war auch die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die hessischen Anteile von 17,5 Prozent geplant gewesen. Dieser Schritt platzte jedoch vorerst wegen noch offener Fragen, wie das hessische Finanzministerium mitteilte.

21:44 Aufsichtsrat berät über Berliner Flughafenchef

Berlin - In der Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen ist am Abend der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Dabei geht es um die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld. Berlin und der Bund sind verärgert über seine Personalentscheidungen auf der Baustelle des drittgrößten deutschen Flughafens. Der Mit-Eigentümer Brandenburg warnte davor, den Geschäftsführer vor die Tür zu setzen.

20:58 Die Lottozahlen

Lottozahlen: 12 - 22 - 29 - 30 - 31 - 38 Superzahl: 4 Spiel 77: 3 7 5 1 7 3 6 Super 6: 7 6 4 3 5 7 (Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

20:45 Union und SPD ringen um Führungsanspruch

Passau - Union und SPD bringen sich knapp sieben Monate vor der Bundestagswahl schärfer gegeneinander in Stellung. Beim traditionellen Politischen Aschermittwoch untermauerte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Führungsanspruch seiner Partei in einer künftigen Regierung. CSU-Chef Horst Seehofer hielt Schulz Wahlkampf mit falschen Zahlen vor. Kanzlerin Angela Merkel grenzte sich bei Sicherheit und Finanzen klar von der SPD ab und warf dem Koalitionspartner Hadern mit den Reformen der Agenda 2010 vor.

20:45 Schlappe für May: Britisches Oberhaus ändert Brexit-Gesetz

London - Rückschlag für die britische Premierministerin Theresa May: Das britische Oberhaus hat den Entwurf des Brexit-Gesetzes der britischen Regierung abgeändert. Eine Mehrheit der Mitglieder im House of Lords stimmte für einen Änderungsantrag, der die Regierung dazu verpflichtet, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien trotz Brexit zu garantieren. Es wird zwar erwartet, dass das Unterhaus die Änderung der Lords rückgängig machen, doch mit der Schlappe im Oberhaus ist die harte Linie der britischen Regierung in Frage gestellt.