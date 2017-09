Hausen im Wiesental Unvergesslicher Ausflug

Von Klaus Brust

Zum zwölften Mal organisierten Charly Lo Giudice und Julia Pohl eine Fahrt für den Schwarzwaldverein Hausen. Ziel war der Freistaat Sachsen.

Hausen. Voll des Lobes waren die 50 Teilnehmer nach der achttägigen Reise; sie staunten was der Freistaat Sachsen mit seiner Hauptstadt Dresden, der Sächsischen Schweiz, dem Sächsischen Elbland und der Oberlausitz zu bieten hat. Insgesamt wurden 2200 Kilometer zurückgelegt.

Elbflorenz

Nach der Anreise und dem Hotelbezug wurde Elbflorenz erkundet. Ursula Striebeck, die sich als versierte Reiseleiterin erwies, führte durch ihre Heimatstadt. Was wusste sie nicht alles. Mit 328 Quadratkilometern Fläche rangiert Dresden in Deutschland auf Platz vier und mit 548 000 Einwohnern auf Platz zwölf. Dresden zählt 13 000 Kulturdenkmäler, 48 Museen und 60 Galerien, 80 Bibliotheken und Archive, zwei Orchester und mehr als 48 000 Beschäftigte in der Mikroelektronik. Ebenso erstaunlich war, dass 62 Prozent des Dresdner Stadtgebiets mit Wald und Grünflächen bedeckt sind.

Gläserne Manufaktur

Bei der Stadtrundfahrt grüßten das im neo-orientalischen Baustil errichtete „Yenidze“, ein Tabakkontor mit farbiger Glaskuppel, die gläserne Manufaktur Dresden, in der seit April der e-Golf gefertigt wird, die goldene Reiterstatue August des Starken, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen. Zu Fuß wurden in der barocken Altstadt die Brühlsche Terrasse, der Zwinger, das 101 Meter lange Wandbild aus Meißener Porzellankacheln mit den Herrschern des Hauses Wettin und das Residenzschloss besichtigt.

Konzertbesuch

Beeindruckend waren das Konzert in der Frauenkirche und die Besichtigung der von Gottfried Semper im Stil der italienischen Hochrenaissance erbauten Semperoper, die 1945 während des Zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört und von 1977 bis 1985 originaltreu wiederaufgebaut wurde.

Sächsische Schweiz

Ein Tagesausflug führte in das Naturschutzgebiet „Sächsische Schweiz“ mit seinen bizarren Sandsteinen und Felsgebilden und zum Aussichtsfelsen Bastei. Mit einer Fläche von 13 Fußballfeldern gehört die Festung Königstein zu den größten Bergfestungen Europas; in dem heutigen militärhistorischen Freilichtmuseum mit einer über 800-jährigen Geschichte gibt es zahlreiche Ausstellungen.

Herrliche Ausblicke bot der 1,7 Kilometer lange Panoramaweg entlang der Festungsmauer. Die Schifffahrt mit dem „Kaffeesachse“ auf der Elbe und der Verzehr einer originalen „Eierschecke“ rundeten den Tag ab.

Schmalspurbahn

Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt mit der Schmalspurbahn von Radebeul nach Moritzburg im offenen Wagen durch das sächsische Elb- und Weinland. Selbstverständlich war das von August dem Starken erbaute barocke Jagd- und Lustschloss Moritzburg ein Ziel.

Als wunderschönes Städtchen präsentierte sich Meißen mit seiner staatlichen Porzellanmanufaktur, deren Markenzeichen die gekreuzten blauen Schwerter sind. Beeindruckend im Museum war die größte freistehende Porzellanskulptur der Welt mit einer Höhe von 1,80 Metern und einem mit 8000 einzelnen handgeformten Porzellanblüten besetztem Kleid: die „Saxonia“. Sie wurde vom Chefmodelleur Jörg Danielcyk anlässlich des 25. Jahrestags des Mauerfalls und der Wiedervereinigung geschaffen.

Sorbische Speisen

Ein Ausflug in die Lausitz, in das Land der Sorben und Wenden, war dem Schwarzwaldverein eine Reise wert. Strahlend in hellem Glanz zeigten sich die Städte Görlitz und Bautzen. Die muntere Reisegruppe aus dem Wiesental stand auf der Grenzbrücke zwischen Polen und Deutschland, besuchte das Sorbische Nationalmuseum und ließ sich im Restaurant „Wjelbik“ sorbische Speisen auftischen.

Die Messestadt Leipzig mit dem bekannten Kopfbahnhof und dem historischen Zentrum war mit einem Tagesauflug ins Programm eingebunden.

Grünes Gewölbe

Würde es am letzten Tag in Dresden, der zur freien Verfügung stand, noch ein Highlight geben?, fragte sich die Reisegruppe. Charly Lo Giudice hatte Karten für das historische Grüne Gewölbe mit seinen 2500 unbeschreiblich wertvollen Kunstschätzen besorgt, so dass Meisterwerke der Juwelier- und Goldschmiedekunst aus Bernstein, Elfenbein, Edelsteingefäße und kunstvolle Bronzestatuetten bestaunt werden konnten.

Abschiedsessen

Beim abendlichen sächsischen Vier-Gänge-Abschiedsessen, untermalt von stimmiger Tafel- und Tanzmusik, nutzte der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Hausen, Benno Gessner, die Gelegenheit,besonders den Organisatoren Julia Pohl und Charly Lo Giudice für ihren Einsatz zu danken und das harmonische Zusammensein mit familiärem Charakter hervorzuheben.

So gingen unvergessliche Tage im Freistaat Sachsen zu Ende.