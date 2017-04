Hausen im Wiesental Vereinstreue wird honotiert

Hausen (jab). Gleich vier Hebelmusiker wurden im Rahmen des Konzertabends (wir berichteten) für ihre 35-jährige Treue zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Gespickt mit humorvollen Einsprengseln, stellte Vorsitzende Sandra Boos die Musikerpersönlichkeiten vor und zeichnete ein Bild von musikalisch wie kameradschaftlich überaus engagierten Hebelmusikern. Heiko Bieri etwa spielt seit 1982 das Horn im Orchester, war 2002 zunächst zweiter, von 2006 bis 2014 dann erster Vorsitzender. Unter vielen anderen Verdiensten sei ihm hoch anzurechnen, dass er den Dirigenten Jean-Christophe Naas an die Spitze des Orchesters geholt habe. Stephan Fechtig spielt die Tuba, kümmert sich um die Finanzwelt der Hebelmusik und sei so still wie zuverlässig allzeit zur Stelle, so Boos. Björn Keller wechselte im Laufe seiner Hebelmusikkarriere von der Klarinette aufs Schlagzeug, seit 1990 ist er zunächst als Notenwart, dann als Aktivbeisitzer ein wichtiges Mitglied des Vorstands und immer an vorderster Front, wenn Hilfe benötigt wird. Mario Brugger schließlich sei auch aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Vereinen so etwas wie „der Ältestenrat bei einem Indianerstamm“, schmunzelte Boos. Seit 1994 ist er im Vorstand; aktuell als Aktivbeisitzer.

In Abwesenheit wurden die Passivmitglieder Eugen Philipp und Alfred Schmidhofer zu Ehrenmitgliedern ernannt; beide stünden der Hebelmusik seit 57 Jahren treu zur Seite, so Boos. Präsident Martin Bühler schloss sich Dank und Anerkennung für Alt(gediente) und Jung an.