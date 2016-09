Von Elmar Vogt Hausen. Heute vor 80 Jahren starb der in Hausen geborene Künstler August Babberger. Babberger, dessen Arbeit den Nazis als entartete Kunst galt, wurde nur 50 Jahre alt. August Babberger, der zu den Protagonisten des Expressionismus und zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten der Klassischen Moderne im deutschen Südwesten zählt, wurde am 8. Dezember 1885 in der Maibergstraße 3 in Hausen geboren. Die Verschmelzung von Mensch und Natur und die Faszination für die Bergwelt: Diese Motive ziehen sich durch das gesamte Werk des Malers August Babberger. „Was in der Natur vorgeht, was in mir selbst ist, soll sichtbar werden“, hat es der Künstler selbst ausgedrückt. August Babberger begegnete 1908 dem einflussreichen Maler Hans Thoma (1839 bis 1924), der zu dieser Zeit an der großherzoglichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe lehrte. August Babberger schrieb in seiner Biografie aus dem Jahre 1920: „Mich interessieren als Maler der Mensch, die Landschaft und die Mittel, diese in Wandmalerei in eine Dreieinigkeit zu bringen.“ Im Jahre 1920 wurde August Babberger als Professor an die unter dem Namen Landeskunstschule neu gegründete Akademie in Karlsruhe berufen; von 1923 bis 1930 stand er ihr als Direktor vor. Als Lehrer und Direktor der Kunstakademie in Karlsruhe gehörte Babberger zu den führenden Künstlerpersönlichkeiten der Klassischen Moderne. Die Heirat mit der Urnerin Anna Tobler bahnte auch eine neue Verbindung mit der Landschaft der Urschweiz an, die ihn immer mehr in den Bann zog. In erschreckender Weise traf die Kulturpolitik der Nazis August Babberger. Der Expressionist wurde als entarteter Künstler eingestuft und bald nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten mit Erlass vom 15. Juli 1933 aus dem Lehramt entlassen. Tragisch hierbei ist besonders die Tatsache, dass ein Landsmann aus dem Wiesental, Professor Hans Adolf Bühler (1877 bis 1951), Direktor an der Kunstakademie in Karlsruhe, einer der Betreiber für seine Entlassung war. Die späte Lebensphase wird von der Verfemung Babbergers als „entarteter“ Künstler und der damit verbundenen Entlassung aus dem Karlsruher Lehramt überschattet. Die Jahre von 1930 bis 1933 müssen für August Babberger nicht leicht gewesen sein. Sein Werk, zum dem unter anderem 3000 Blatt Grafik gehörten, blieb 1933 in Karlsruhe zurück und sollte beschlagnahmt werden. Der damalige Leiter der Münchner Pinakothek, Kurt Martin, behauptete daraufhin, dass das ganze Werk nichts wert sei, und rettete damit die Bilder und das grafische Werk Babbergers, das in die Schweiz transferiert wurde. Nach dem Verlust des Lehramts war August Babberger, tief getroffen, mit seiner Frau 1933 in die geliebte Bergwelt der Urner Alpen zurückgekehrt. Er konnte nicht ahnen, dass ihm nur noch wenig Zeit in seinem Leben und für sein Schaffen geschenkt würde. In seinem Nachruf auf den Maler schrieb Armin Meili: „In August Babberger haben wir einen Künstler von im Grunde schweizerischer Prägung verloren.“ Noch heute kündet auf dem Altdorfer Friedhof eine Gedenktafel vom bedeutenden künstlerischen Vermächtnis des deutsch-schweizerischen Expressionisten: „Sein Werk ist eine Hymne auf den Kanton Uri“. Weitere Informationen: Heute vor 80 Jahren, am 3. September 1936, starb August Babberger im Alter von 51 Jahren in Altdorf (Kanton Uri) in der Schweiz.