Hausen im Wiesental Zwei Mal Feuerwehr Hausen

Am Wochenende wurde die 25-jährige Partnerschaft der beiden Feuerwehren Hausen im Wiesental und Hausen im Ilm-Kreis gefeiert.

Die beiden Feuerwehren besuchen sich schon seit 1991 jedes Jahr gegenseitig, immer verbunden mit Ausflügen in die Region und einem Sommerfest.

Im Laufe der Jahre haben sich zwischen den Mitgliedern der beiden Wehren Freundschaften gebildet. Das eigentliche Jubiläumsjahr war schon 2016. So wie man sich jedes Jahr gegenseitig besucht, wurde auch das Jubiläum an beiden Orten begangen. Letztes Jahr wurde in Thüringen gefeiert und dieses Jahr im Schwarzwald. Den Gästen aus Thüringen wurde zur Erinnerung eine geschnitzte Tafel überreicht.

Unser Bild zeigt (links) Bernd Schneider, Kommandant der Feuerwehr Hausen im Wiesental, und Christian Schulz Vorsitzender des Feuerwehrvereins Hausen im Ilm-Kreis. Foto: zVg