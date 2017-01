Nachrichten-Ticker

23:15 Misshandlungsvorwürfe in Bundeswehr-Ausbildungszentrum

Berlin - Die Bundeswehr wird von Misshandlungsvorwürfen in einem Ausbildungszentrum erschüttert. In Pfullendorf in Baden-Württemberg soll es unter anderem sexuell-sadistische Praktiken sowie Gewaltrituale gegeben haben. Davon hatte zuerst "Spiegel online" berichtet. Demnach mussten sich Rekruten nackt ausziehen und wurden dabei gefilmt. Die Rede ist auch von medizinisch unsinnigen, sexuell motivierten Übungen. Auch die Justiz geht den Hinweisen nach. Sieben Soldaten sollen fristlos entlassen werden.

23:07 Seehofer: Unions-Versöhnungstreffen wie geplant im Februar

Berlin - Nach wochenlangem Hin und Her hat CSU-Chef Horst Seehofer dem "Donaukurier" zufolge bestätigt, dass das geplante Versöhnungstreffen der Union wie ursprünglich vereinbart am 5. und 6. Februar in München stattfindet. Das sagte der bayerische Ministerpräsident demnach am Rande des CSU-Neujahrsempfangs in Schrobenhausen. Auch ein CSU-Sprecher bestätigte die Information auf dpa-Anfrage. Seehofer hatte das Treffen nach dem Terroranschlag im Dezember in Berlin zunächst wieder infrage gestellt.

22:32 Frankfurt mit 1:0-Sieg bei Schalke vorerst auf Rang drei

Gelsenkirchen - Eintracht Frankfurt hat den Hoffnungen des FC Schalke 04 auf Anschluss an die Europapokalplätze einen erneuten Dämpfer verpasst. Die Hessen gewannen beim Revierclub verdient mit 1:0. Sie schoben sich dadurch zumindest für eine Nacht auf Platz drei der Fußball-Bundesliga. Für Frankfurt traf Alex Meier. Schalke bleibt Zehnter in der Tabelle.

22:27 USA und Großbritannien bekennen sich zur Nato

Washington - Die USA bekennen sich nach den Worten von Großbritanniens Premierministerin Theresa May "zu 100 Prozent" zur Nato. Das habe ihr US-Präsident Donald Trump versichert, sagte May nach einem rund einstündigen Gespräch mit Trump im Weißen Haus. Trump, der dem nicht widersprach, hatte vorher erklärt, er halte das nordatlantische Verteidigungsbündnis für überflüssig. May war der erste ausländische Staatsgast in Washington seit Trump an der Macht ist. Die beiden sprachen auch über Freihandel und Russland.

20:00 Aus Zoo entlaufener Luchs wieder eingefangen

Gelsenkirchen - Ein aus dem Gelsenkirchener Zoo vor einer Woche entlaufener Luchs ist wieder da. Das teilte eine Sprecherin des Zoos mit. Das Tier namens "Findus" sei von einem Passanten in Herne entdeckt und verfolgt worden, bis Mitarbeiter des Zoos hinzukamen. Eine Tierärztin konnte den Luchs betäuben, dann wurde er nach Gelsenkirchen zurückgebracht. Die Flucht aus dem Zoo war "Findus" gelungen, weil ein Wassergraben um sein Gehege zugeforen war und er über das Eis laufen konnte.