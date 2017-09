Hessen Drei Tote nach Unfall mit Geisterfahrer-LKW

Nachrichten-Ticker

06:02 Stevie Wonder und Green Day singen in New York gegen Armut

New York - Musiker wie Stevie Wonder, Pharrell Williams und Green Day haben bei einem gemeinsamen Konzert im New Yorker Central Park für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten geworben. "Wir machen die Welt wieder großartig", sagte Green Day-Sänger Billie Joe Armstrong in der Nacht vor mehr als 50 000 Zuschauern. Auch Schauspieler wie Hugh Jackman und Lupita Nyong'o, sowie Vertreter von Regierungen, den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen zeigten sich bei dem Spektakel auf der Bühne. Musiker Stevie Wonder ging auf die Knie, "um für Amerika zu beten".

05:58 Gefährliche Substanz: Sechs Verletzte in Londoner Einkaufszentrum

London - Sechs Menschen sind in einem Einkaufszentrum im Osten Londons mit einer gefährlichen Substanz besprüht worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie Scotland Yard am Abend mitteilte. Augenzeugen berichteten, dass es in einer Gruppe zu einem Streit gekommen sei. Danach hätten mehrere Männer die Attacke im Stratford Centre ausgeführt. Scotland Yard geht nicht von einem Terroranschlag aus. Polizisten sprachen von einer möglichen Säureattacke.

05:46 Drei Tote nach Unfall mit Geisterfahrer-LKW

Rüsselsheim/Main - Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer-LKW auf der Autobahn 71 sind drei Menschen ums Leben gekommen. Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters fuhr gestern Abend im südhessischen Rüsselsheim am Main auf die Autobahn auf. Weil sich der Verkehr bei Rüsselsheim-Ost staute, wendete er seinen LKW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in die entgegengesetzte Richtung. Zwei Autos konnten nicht mehr ausweichen und kollidierten mit dem Laster. Die drei Insassen des ersten Wagens starben noch am Unfallort. Vier Menschen aus dem zweiten Auto wurden leicht verletzt.

05:15 Bundestagswahl: Mit wem regiert Merkel und wie stark wird die AfD?

Berlin - Die Wähler entscheiden heute über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages und damit über die nächste Regierung. Laut Umfragen gilt eine Bestätigung von Angela Merkel als Bundeskanzlerin trotz erwarteter Verluste für die Regierungskoalition als sicher. Politiker und Experten äußerten sich zudem besorgt darüber, dass die rechtsnationale AfD erstmals und als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen könnte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen zur Wahl auf. "Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden", warnte er in der "Bild am Sonntag".

04:50 Französischer Senat wird zum Teil neu besetzt

Paris - Ein Teil des französischen Senats wird heute neu gewählt. Es geht um 171 der zusammen 348 Sitze. Die Senatoren werden indirekt gewählt - vor allem von Kommunnal- oder Regionalpolitikern. Die Partei des sozialliberalen Staatschefs Emmanuel Macron hat in der zweiten Kammer des Parlaments bisher nur 29 Sitze und laut französischen Medien dürfte die bürgerliche Rechte dort weiter dominierend bleiben. Für Macron ist die Abstimmung wichtig, da er für geplante Verfassungsreformen im kommenden Jahr eine Drei-Fünftel-Mehrheit des gesamten Parlaments braucht.