Hessen Gericht verhandelt Rechtsstreit um mutmaßlichen Esel-Biss

Nachrichten-Ticker

02:48 Gericht verhandelt Rechtsstreit um mutmaßlichen Esel-Biss

Gießen - Mit einem kuriosen Streitfall um einen Esel und einen teuren Sportwagen beschäftigt sich heute das hessische Landgericht Gießen. Der Vierbeiner soll im vergangenen September ein orangefarbenes Auto angeknabbert und so einen Schaden von mehr als 5000 Euro verursacht haben. Der Eigentümer des Flitzers ist bislang auf den Reparaturkosten sitzen geblieben. Mit einer Klage will er sich das Geld von dem Halter des Esels wiederholen.

02:46 Führende Wirtschaftsforscher legen Herbstprognose vor

Berlin - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen heute in Berlin ihre aktuelle Konjunkturprognose vor. Nach den bisher bekannt gewordenen Zahlen kann die neue Bundesregierung in diesem und auch im nächsten Jahr mit einem weiter kräftigen Wirtschaftswachstum rechnen. In ihrer neuen Gemeinschaftsdiagnose sagen die Konjunkturforscher für dieses Jahr dem Vernehmen nach ein Plus für die deutsche Wirtschaft von 1,9 Prozent voraus. Für 2018 dürfte die Wachstumsprognose von zuletzt 1,8 auf nun 2,0 Prozent angehoben werden.

01:46 EU-Spitzen beraten in Tallinn über Zukunft Europas

Tallinn - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten heute im estnischen Tallinn über die Zukunft der EU. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in einer Grundsatzrede eine weitreichende Reform der EU vorgeschlagen. Unter anderem will er einen eigenen Finanzminister und einen Haushalt für die Eurozone. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine Vision für Europa vorgestellt. Dazu zählt die Einführung des Euro in allen EU-Ländern und Reisefreiheit ohne Kontrollen in der gesamten EU. Beide Reformkonzepte dürften zur Sprache kommen.

01:44 Nürnberger Ex-Faschingsprinz wegen Drogenhandels vor Gericht

Nürnberg - Wegen Drogenhandels müssen sich der ehemalige Nürnberger Faschingsprinz Oliver I. und seine Frau ab heute vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten - zusammen mit zwei Mitangeklagten. Die drei Männer sind wegen bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt, die Frau wegen Beihilfe. Laut Anklage brachte die Bande zwischen April 2016 und Januar 2017 in fünf Fällen Kokain aus Spanien über Frankreich nach Nürnberg - um es dort zu verkaufen und selbst zu konsumieren.

00:43 Trump senkt Obergrenze für Flüchtlinge auf 45 000

Washington - US-Präsident Donald Trump will im kommenden Wirtschaftsjahr 2018 nur noch 45 000 Flüchtlinge ins Land lassen. Diese Obergrenze nannte das US-Außenministerium in Washington. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Maximum noch bei 110 000 Flüchtlingen festgesetzt. Trump hatte als Teil seines Einreisestopps bereits verfügt, weniger Flüchtlinge einzulassen. Zum Vergleich: In Deutschland haben von Januar bis August 2017 bereits rund 150 000 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt.