Hintergrund Erpresser-Masche: Vergiftete Lebensmittel als Druckmittel

Nachrichten-Ticker

21:06 Auch in der Europa League Pleiten für deutsche Clubs

Östersund - Diese Woche ist für die deutschen Mannschaften auf der internationalen Fußball-Bühne dramatisch schlecht verlaufen. In der Champions League verloren Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Und auch in der Europa League gab es bislang nur Niederlagen aus deutscher Sicht: Hertha BSC verlor am Abend beim schwedischen Erstligisten Östersunds FK überraschend mit 0:1. Der 1. FC Köln unterlag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls 0:1. Begleitet wurde das Spiel von einem hohen Sicherheitsaufkommen, mehr als 2000 Polizisten waren bei der Risikopaqrtie im Einsatz.

20:45 Nagelsmann: "Beteilige mich nicht an Spekulationen"

Rasgrad - Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat Fragen zur Trainer-Diskussion beim FC Bayern abgewehrt. Er habe sich heute nicht damit beschäftigt und befasse sich nicht mit Spekulationen, sagte Nagelsmann bei Sport1. Er wird als Kandidat auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti gehandelt. Der gebürtige Bayer hatte vor wenigen Wochen in einem Eurosport-Interview ausführlich seine persönliche Vision als Chefcoach bei Bayern München publik gemacht. "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle", sagte er, entschuldigte sich aber später.

19:49 IS veröffentlicht angebliche Audiobotschaft von Al-Bagdadi

Tunis - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat eine angebliche Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi veröffentlicht. Darin soll er zu einer Fortsetzung des Kampfes trotz militärischer Rückschläge aufrufen. Dies werde die Kämpfer nicht vom Dschihad abhalten, sagt ein Mann, bei dem es sich um den IS-Anführer handeln soll. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist unklar, sie bezieht sich aber auch auf jüngste Ereignisse, wie etwa das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak. IS-Anführer Al-Bagdadi hatte sich das letzte Mal im Juni 2014 öffentlich gezeigt.

20:17 Merkel lobt "guten Impuls" durch Macrons Europaplan

Tallinn - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Reformideen für Europa grundsätzlich begrüßt. Das Ganze gebe der Entwicklung einen guten Impuls, sagte Merkel am Abend in Tallinn zu Vorschlägen von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsident Juncker. Über Details müsse man aber noch reden, fügte sie hinzu. Die Grünen - möglicher Partner in einer Jamaika-Koalition - drängten Merkel, sich klar hinter Macrons Pläne zu stellen. Der französische Präsident hatte am Dienstag in einer viel beachteten Rede eine Neuordnung Europas gefordert und dafür einen Fahrplan bis 2024 präsentiert.

20:13 Vergiftete Lebensmittel - Hunderte Hinweise auf Erpresser

Konstanz - Nach dem Fund mehrerer vergifteter Lebensmittel am Bodensee gibt es erste Reaktionen aus der Bevölkerung. Es seien mehrere Hundert Hinweise eingegangen, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer im SWR. Zuvor hatten die Ermittler Bildmaterial veröffentlicht, das den Verdächtigen zeigt. Bei dem Mann auf dem Bild soll es sich um den Unbekannten handeln, der mit vergifteten Lebensmitteln von Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen will. Fünf vergiftete Gläschen Babynahrung wurden bereits in Friedrichshafen am Bodensee gefunden.