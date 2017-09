Hintergrund Künftiger Bundestag erreicht voraussichtlich Rekordgröße

11:27 Weltrekord verpasst: Kenianer Kipchoge gewinnt Berlin-Marathon

Berlin - Ein Jahr nach seinem Olympiasieg hat der Kenianer Eliud Kipchoge den Berlin-Marathon gewonnen, den erhofften Weltrekord aber verpasst. Auf regennasser Straße setzte sich der 32-Jährige in inoffiziellen 2:03:34 Stunden durch. Kipchoge blieb damit über der Bestmarke von 2:02:57 Stunden, die sein Landsmann Dennis Kimetto vor drei Jahren beim Berlin-Marathon aufgestellt hatte. Zweiter wurde der äthiopische Debütant Guye Adola in 2:03:46 Minuten. Mitfavorit Wilson Kipsang aus Kenia war bei Kilometer 30 ausgestiegen. Kipchoge erhält er eine Siegprämie von 40 000 Euro.

11:10 Drei Tote und fünf Verletzte bei Unfall mit Falschfahrer-Lkw

Rüsselsheim - Ein Unfall mit einem Falschfahrer hat auf einer Autobahn in der Nähe des Frankfurter Flughafens drei Menschen das Leben gekostet. Fünf Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Kleinlastwagens auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim an einem Stauende gewendet und war mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung zurückgefahren. Dabei rammte er zwei entgegenkommende Autos. Die drei Insassen des ersten Wagens starben noch am Unfallort. Die vier Frauen aus dem zweiten Auto wurden leicht verletzt.

10:55 Krug sieht "keine Veranlassung" für Aussetzung des Videobeweises

Berlin - Trotz der teils heftigen Kritik am Videobeweis in der Bundesliga will der DFB das Projekt nicht aussetzen. "Dafür gibt es überhaupt keine Veranlassung, und es wäre auch das Verkehrteste, was wir machen könnten", sagte der Schiedsrichtermanager des DFB, Hellmut Krug, der "Welt am Sonntag". "Man kann doch nicht ein zukunftsweisendes Projekt vorantreiben, indem man es aussetzt." Dass beim Videobeweis noch nicht alles reibungslos laufe, sei ganz normal, so Krug. "Wir werden ruhig weiter daran arbeiten, ein System zu schaffen, das den Erwartungen gerecht wird."