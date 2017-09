Hurrikan «Irma» König Willem-Alexander besucht verwüstete Karibikinsel

10:59 Becker reizt Job als Trainer von Tennis-Talent Zverev

Lissabon - Boris Becker reizt der Job als Trainer von Deutschlands Tennis-Toptalent Alexander Zverev, sieht die Zeit dafür aber noch nicht gekommen. Man habe auch darüber gesprochen, aber er glaube nicht, dass das, was er ihm heute beibringen könnte, heute notwendig sei, sagte der neue Herren-Chef des Deutschen Tennis Bundes. Zverev wird von seinem Vater trainiert und arbeitet seit dem Auftakt der Hartplatz-Saison in Nordamerika auch mit dem ehemaligen spanischen Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero zusammen.

10:55 Bei Air Berlin fallen 100 Flüge aus

Berlin - Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin fallen heute rund 100 der geplanten 750 Flüge aus. Es gebe circa 200 Krankmeldungen von Piloten, sagte Unternehmenssprecher Ralf Kunkel. Air Berlin hat rund 1500 Piloten. Eine so hohe Zahl von Krankmeldungen sei absolut unüblich, hieß es. In einer internen Mitteilung der Air Berlin wählte Oliver Iffert, der den Flugbetrieb steuert, deutliche Worte: "Heute ist ein Tag, der die Existenz der Air Berlin bedroht."

10:23 Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Zschäpe

München - Im NSU-Prozess fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Für jeden einzelnen Mord sei diese Strafe fällig, sagte Bundesanwalt Herbert Diemer in seinem Plädoyer. Die Anklage wirft Zschäpe Mittäterschaft an allen NSU-Verbrechen vor: den neun Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, dem Mord an einer deutschen Polizistin, zwei Bombenschlägen in Köln mit zum Teil Dutzenden Verletzten sowie zahlreichen Raubüberfällen.