Indien Erneut Zugunglück in Indien - Minister will zurücktreten

Nachrichten-Ticker

13:20 Erneut Zugunglück in Indien - Minister will zurücktreten

Auraiya - Beim zweiten Zugunglück im Norden Indiens innerhalb weniger Tage sind mindestens 81 Menschen verletzt worden. Das teilten die Behörden in Jai Prakash Sagar mit. Der "Kaifiyat Express" war in der Nacht bei Auraiya im Bundesstaat Uttar Pradesh mit einem Lastwagen kollidiert. Sagar zufolge waren nur vier der Opfer schwer verletzt. Indiens Bahnminister Suresh Prabhu bot heute offenbar seinen Rücktritt an. Erst am vergangenen Samstag waren bei der Stadt Khatauli in Uttar Pradesh, knapp 500 Kilomter weiter nördlich, 20 Menschen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen.

13:15 Autobauer sehen keinerlei Anlass für Nachjustierungen

Berlin - Die Automobilbranche in Deutschland hält die Maßnahmen zur Luftverbesserung in Städten vorerst für ausreichend. Nur drei Wochen nach dem Dieselgipfel bestehe keinerlei Anlass für Nachjustierungen, teilte der Branchenverband VDA mit. Berechnungen des Umweltbundesamts zeigten das deutliche Besserungspotenzial der Beschlüsse von Anfang August, als die Autobauer Software-Updates für neuere Diesel und Umtauschprämien für ältere Modelle zugesagt hatten. Diese reichten laut Umweltminsterium aber nicht aus. Die Luft in fast 70 deutschen Städten bleibt laut Bundesumweltministerium wohl auch nach Umsetzung der beschlossenen Schritte schmutziger als erlaubt.

12:54 Becker in neuer Funktion vorerst bis 2020

Frankfurt/Main - Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker will vorerst bis zu den Olympischen Spielen 2020 als neuer Chef für das deutsche Herren-Tennis verantwortlich sein. "Bis Olympia in Japan wollen wir das laufen lassen", sagte der 49-Jährige in Frankfurt am Main. Vom DTB soll Becker, der zuletzt wegen finanzieller Probleme für Schlagzeilen sorgte, nur die Reisekosten erstattet bekommen. "Becker wird ehrenamtlich arbeiten", sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus. Seinen ersten Einsatz in neuer Funktion wird Becker bei der Davis-Cup-Relegationspartie in Portugal haben.

12:52 125 Millionen Hashtags werden täglich bei Twitter veröffentlicht

Berlin - Rund 125 Millionen Hashtags werden täglich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. "Sie lassen die Twitter-Community in Echtzeit erfahren, was auf der Welt passiert und welche Themen gerade aktuell und interessant sind", teilte das Unternehmen anlässlich des zehnten Geburtstag des Hashtags mit. Den ersten Tweet mit Hashtag setzte der US-Amerikaner Chris Messina am 23. August 2007 ab, das erste Hashtag war dabei #barcamp. Twitter gab anlässlich des Hashtags-Geburtstags zudem einige Vorlieben der Nutzer bekannt: Demnach ist das meistgenutzte TV-Hashtag aller Zeiten #TheWalkingDead, bei Kinofilmen ist es #StarWars.

12:32 Ministerium: Stickoxid-Werte bleiben in fast 70 Städten zu hoch

Berlin - Die Luft in fast 70 deutschen Städten bleibt nach Einschätzung des Bundesumweltministeriums wohl auch nach Umsetzung der beim Dieselgipfel beschlossenen Schritte schmutziger als erlaubt. Software-Updates für eine bessere Abgasreinigung und Umtauschprämien für ältere Diesel senken nach Berechnungen des Umweltbundesamts die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid um bis zu sechs Prozent. Das reiche aber nur in etwa 20 betroffenen Städten, um die Stickoxid-Werte unter die Marke von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel zu drücken, teilte das Ministerium mit.