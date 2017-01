Nachrichten-Ticker

Wien - Die Zukunft der rot-schwarzen Koalition in Österreich steht weiter auf der Kippe. Ob das Regierungsbündnis gerettet werden könne, sei völlig offen, meinte Bundeskanzler Christian Kern am frühen Morgen. Nach rund acht Stunden waren die Sondierungsrunden mit mehreren Ministern aus sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP unterbrochen worden. Es habe in einigen Punkten Fortschritte gegeben, in anderen Punkten keine Fortschritte, sagte der 51-jährige Regierungschef. Ziel sei es, am Ende ein konkretes Papier zu haben.

Berlin - Acht Monate vor der Bundestagswahl bringt die SPD Bewegung in die Bundesregierung. Heute werden ein neuer Außenminister und eine neue Wirtschaftsministerin ernannt. Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wechselt ins Auswärtige Amt - Frank-Walter Steinmeier soll am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Den durch Gabriels Wechsel frei werdenden Posten im Wirtschaftsministerium übernimmt die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Bundespräsident Joachim Gauck übernimmt heute Ernennungen und Entlassungen.

Washington - Als erster ausländischer Staatsgast trifft sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May heute mit US-Präsident Donald Trump. Vor dem Termin im Weißen Haus warb sie für ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern. Dieses müsse denen dienen, die sich allzu oft zurückgelassen fühlten von der Globalisierung, so May. Der Besuch Mays wird von Äußerungen Trumps überschattet, in denen er den Einsatz von Folter als Verhörmethode für Terroristen propagiert. Großbritannien lehnt Folter klar ab.

Rio de Janeiro - Im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ist wegen unbezahlter Rechnungen nun auch noch der Strom abgestellt worden. Der Stromanbieter pocht auf seit Oktober aufgelaufene Außenstände in Höhe von umgerechnet 822 000 Euro. Das berichtete das Portal "O Globo". Das bekannte Stadion ist ohnehin schon seit Wochen geschlossen. Nach den Olympischen Spielen hat es das Organisationskomitee nicht geschafft, es wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Mittlerweile ist der Rasen schon vertrocknet.