Indonesien 120 000 Menschen bringen sich vor Vulkan auf Bali in Sicherheit

Nachrichten-Ticker

10:29 Erpresser will Lebensmittel vergiften - Produkte gefunden

Konstanz - Ein unbekannter Erpresser droht der Polizei zufolge in einem bundesweit bedeutsamen Fall damit, Lebensmittel zu vergiften. Nach dpa-Informationen soll der Täter bereits fünf Produkte mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt haben. Die betroffenen Geschäfte waren zuvor in einem Erpresserschreiben des Täters benannt worden. Erste Überprüfungen in den Geschäften führten zur Sicherstellung mehrerer verdächtiger Produkte. Der Täter fordert eine hohe Geldsumme von verschiedenen Handelskonzernen.

10:24 120 000 Menschen bringen sich vor Vulkan auf Bali in Sicherheit

Karangasem - Aus Furcht vor einem Ausbruch des Vulkans Mount Agung haben sich auf der indonesischen Ferieninsel Bali inzwischen mehr als 120 000 Menschen in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Behörden leben nun insgesamt 122 000 Menschen in Notunterkünften. Bereits seit Freitag vergangener Woche gilt rund um den mehr als 3000 Meter hohen Berg die höchste Warnstufe. Ob - und wenn ja, wann - der Vulkan ausbrechen wird, weiß niemand. Trotzdem halten sich immer noch viele tausend Einheimische innerhalb des abgesperrten Gebiets auf. Nach Auskunft der Behörden kann die Eruption jederzeit beginnen.

10:15 Nasa: Riesige "Eis-Klingen" auf dem Pluto bestehen aus Methan-Eis

Washington - Scharfe Klingen aus Eis hoch wie Wolkenkratzer hat die Sonde "New Horizons" 2015 auf dem Pluto entdeckt - und Wissenschaftler der US-Raumfahrtagentur Nasa haben nach langem Rätselraten nun eine Erklärung für deren Entstehung. Die Strukturen bestünden aus Methan-Eis und seien wahrscheinlich durch das Abschleifen ihrer Oberflächen durch eine Art Erosion entstanden, teilte die Nasa mit. Die "Eis-Klingen" finden sich an den am höchsten gelegenen Stellen des Planeten in der Nähe seines Äquators und sind teilweise so hoch wie Hochhäuser. Das Methan aus der Atmosphäre sei an diesen hoch gelegenen Stellen gefroren - wie Frost auf der Erde.

09:48 Griechisches Staatsradio: Migrantenboot gekentert

Kastellorizo - Vor der griechischen Kleininsel Kastellorizo sind 26 Migranten aufgegriffen worden. Für ein neunjähriges Kind kam aber jede Hilfe zu spät. Es starb im Gesundheitszentrum der Insel offenbar an Unterkühlung. Das berichtete das griechische Staatsradio unter Berufung auf die Küstenwache. Das Flüchtlingsboot sei wenige Meter vor einer Felseninsel nahe Kastellorizo gekentert, hieß es. Die Besatzungen von Booten der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex und der griechischen Küstenwache konnten fünf Menschen aus den Fluten retten. Weitere 20 Menschen konnten eine Felseninsel erreichen.