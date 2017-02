Nachrichten-Ticker

15:56 Frau darf nicht mit Sperma ihres toten Mannes befruchtet werden

München - Eine Frau aus Bayern darf sich voraussichtlich nicht mit dem Sperma ihres toten Mannes befruchten lassen. Das endgültige Urteil des Oberlandesgericht München soll zwar erst in einigen Wochen verkündet werden. Das Gericht machte der 35-Jährigen aus dem Raum Traunstein aber wenig Hoffnung. Die Frau und ihr Ehemann, der im Juli 2015 mit 38 Jahren nach einer Herztransplantation starb, hatten sich vergeblich Kinder gewünscht. Künstliche Befruchtungen brachten keinen Erfolg.

15:54 Tokio 2020: Olympia-Medaillen aus Elektroschrott

Berlin - Damit es bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 umweltfreundlich zugeht, sollen die Medaillen aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Dafür wollen die Organisatoren insgesamt bis zu acht Tonnen Gold, Silber und Bronze für die 5000 benötigten Medaillen sammeln, teilte das Komitee in der japanischen Hauptstadt mit. Zum Mitmachen riefen sie auch die Bevölkerung auf. Die Einwohner des Inselstaates sollen ihren Elektroschrott in eigens dafür aufgestellte Sammelcontainer werfen, bis genug Rohmaterial zusammengekommen ist.

15:52 Zwei Berliner Islamisten hatten Kontakt zu Attentäter Amri

Berlin - Zwei in Berlin verhaftete Islamisten sollen Kontakte zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri gehabt haben. Dies erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Sie sollen wie Amri in der als Islamisten-Treff bekannten Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit ein- und ausgegangen sein. Gestern Abend waren drei islamistische Terrorverdächtige verhaftet worden. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland vorgeworfen.

15:50 Trump benennt neuen Verfassungsrichter

Washington - Mit der Nominierung des Konservativen Neil Gorsuch für das Oberste Gericht steht den USA eine lange und erbitterte Auseinandersetzung bevor. US-Präsident Donald Trump lobte Gorsuch, eine seiner wichtigsten Personalentscheidungen, mit den Worten: "Er hat außerordentliche juristische Fähigkeiten und ist ein brillanter Kopf." Die oppositionellen Demokraten kündigten erbitterten Widerstand an. Der Senat muss der Ernennung zustimmen. Das Gericht hat entscheidende Bedeutung für die politischen Weichenstellungen der USA.

15:48 Bonner Polizei nimmt Terrorverdächtigen bei Nürnberg fest

Bonn - Die Bonner Polizei hat in Burgthann bei Nürnberg einen 31 Jahre alten Terrorverdächtigen festgenommen. Der Mann soll von Dezember 2013 bis Januar 2014 in Syrien Mitglied der radikal-islamischen Terrormiliz "Junud al-Sham" gewesen sein, wie die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Er soll in dem Bürgerkriegsland eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die Miliz geleistet haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommt der Beschuldigte aus Bonn.