International Bericht: Fast 2500 Webseiten mit Kinderpornografie gelöscht

23:02 Deutsche Basketballer erreichen EM-Achtelfinale

23:01 US-Börsen: Nordkorea-Konflikt und Hurrikan "Irma" belasten

New York - Der sich zuspitzende Nordkorea-Konflikt sowie ein weiterer heraufziehender Hurrikan haben die US-Börsen belastet. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende büßte der Dow Jones Industrial 1,07 Prozent auf 21 753,31 Punkte ein, womit seine Gewinne aus der vergangenen Woche bereits wieder ausradiert wurden. Der Euro kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,1914 Dollar.

22:19 Obama kritisiert Trumps "Dreamer"-Politik scharf

21:46 Start in EM-Qualifikation: U21 müht sich zu Pflichtsieg gegen Kosovo

Osnabrück - Deutschlands U21-Fußballer sind mit einem mühsamen Heimsieg in die EM-Qualifikation gestartet. Die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz bezwang U21-Debütant Kosovo mit 1:0. Der Bremer Maximilian Eggestein traf in Osnabrück im ersten Pflichtspiel der U21 nach dem EM-Triumph zum 1:0. Weitere Gegner des DFB-Nachwuchses in der Qualifikation für die Endrunde 2019 sind Norwegen, Aserbaidschan, Irland und Israel.

21:44 Razzia im Kölner Bordell Pascha

Köln - Im Kölner Bordell Pascha hat es am Abend eine große Razzia gegeben. Etwa 250 Einsatzkräfte seien am Ort im Stadtteil Neuehrenfeld, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu den Hintergründen der Razzia äußerte er sich nicht. Das Pascha nennt sich selbst auf seiner Webseite "das größte Laufhaus Europas". Am Montag hatte das Augsburger Landgericht den Gründer des Pascha wegen Steuerhinterziehung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Dabei ging es allerdings nicht um das Kölner Bordell, sondern um einen Betrieb in München.