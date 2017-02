04:58 Leverkusens Völler kritisiert Calhanoglu-Sperre

Hamburg - Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler hat die viermonatige Sperre für Fußball-Profi Hakan Calhanoglu als extrem ungerecht bezeichnet. "Das tut weh, er ist zu hart bestraft worden", sagte Völler nach dem 0:1 in der Bundesliga beim Hamburger SV. Viele türkische Clubs hätten in der Vergangenheit Verträge mit Spielern nicht eingehalten. Das Urteil sei unverhältnismäßig im Vergleich zu türkischen Clubs, die auch bestraft worden seien. Calhanoglu hatte 2011 als 17-Jähriger einen Vertrag bei Trabzonspor unterschrieben, jedoch dann seinen Vertrag beim Karlsruher SC verlängert.

04:42 Tausende feiern beim Dresdner Semperopernball

Dresden - Tausende Menschen haben in und vor der weltberühmten Dresdner Semperoper Walzer getanzt und gemeinsam gefeiert. Beim 12. Semperopernball trafen sich wieder Prominente aus Politik, Kultur und Showgeschäft in dem für eine Nacht zum Ballsaal umgebauten Theater. Das Spektrum reichte von Mitgliedern der Bundesregierung über "Bergdoktor" Hans Siegl, Kabarettistin Désirée Nick und Werbe-Ikone Verona Pooth bis hin zu Teilnehmern des jüngsten "Dschungelcamps". Vor den Türen verfolgten Hunderte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt das Showprogramm auf einer großen Leinwand.

03:54 Le Pens Front National startet Präsidentschaftswahlkampf

Lyon - Marine Le Pen von der Front National in Frankreich startet an diesem Wochenende ihren Präsidentschaftswahlkampf. Bei einer zweitägigen Kundgebung in Lyon will sie auch die Grundzüge ihres Programms vorstellen. Le Pen hat für den Fall eines Wahlsieges bereits angekündigt, ein Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union zu organisieren. Sie kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl in gut drei Monaten rechnen, allerdings liegt sie für die entscheidende Abstimmung deutlich hinten.