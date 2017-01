Nachrichten-Ticker

04:49 Stiftung stellt Herzbericht vor

Berlin - Wie gut werden Herzpatienten in Deutschland versorgt? Antworten darauf gibt der Deutsche Herzbericht, der heute in Berlin vorgestellt wird. Untersucht haben die Autoren nicht nur regionale Unterschiede, ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Diagnosen bei Männern und Frauen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland mit mehr als 350 000 Todesfällen im Jahr die häufigste Todesursache - noch vor Krebs.

04:44 Trump geht weiterhin von Wahlbetrug aus

Washington - Das Weiße Haus hält trotz bewiesenen Gegenteils ausdrücklich an Donald Trumps Einschätzung fest, bei der Präsidentenwahl im vergangenen November habe es millionenfachen Betrug gegeben. Trump sei davon schon sehr lange überzeugt und werde daran auch festhalten, sagte Sprecher Sean Spicer. Er schloss nicht aus, dass der US-Präsident juristische Ermittlungen einleiten werde. Der Republikaner Trump hatte zwar die Mehrheit der entscheidenden Wahlleute gewonnen, seine Konkurrentin Hillary Clinton von den Demokraten lag in absoluten Stimmen aber um 2,8 Millionen vor ihm.

04:01 USA und Mexiko verhandeln über Beziehungen in der Ära Trump

Washington - Nach den heftigen Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf Mexiko verhandeln heute und morgen Vertreter beider Länder über die künftigen Beziehungen zwischen den Nachbarn. Auf der Agenda stehen Handel, Sicherheit und Migration. Trump will eine Grenzmauer zu Mexiko, um illegale Einwanderung zu verhindern, er will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta neu verhandeln und Millionen Einwanderer ohne Aufenthaltsberechtigung abschieben. Das Treffen findet in Washington statt.

03:56 EU-Kommission äußert sich zu Grenzschutz und Migration

Brüssel - Die EU-Kommission will sich heute dazu äußern, ob Deutschland und andere europäische Länder ihre Grenzkontrollen verlängern dürfen. Eigentlich sind im reisefreien Schengenraum keine Kontrollen vorgesehen, mehrere Staaten hatten sie in der Flüchtlingskrise aber wieder eingeführt. Die endgültige Entscheidung liegt bei den EU-Staaten. Die Brüsseler Behörde will außerdem einen Bericht zur Arbeit der im vergangenen Jahr ausgebauten EU-Grenzschutzagentur Frontex vorlegen.

03:11 Schulz stellt sich SPD-Bundestagsfraktion vor

Berlin - Der neue SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz stellt sich am Mittag der SPD-Bundestagsfraktion vor. Die Sondersitzung war einberufen worden, nachdem Noch-Parteichef Sigmar Gabriel Schulz als Kanzlerkandidaten und für den Parteivorsitz vorgeschlagen hatte. Gabriel will Außenminister werden, Ex-Justizministerin Brigitte Zypries soll das Wirtschaftsministerium übernehmen - beide stehen dem Gremium ebenfalls Rede und Antwort. Der SPD-Vorstand wird über Schulz als Kanzlerkandidaten am kommenden Sonntag entscheiden.