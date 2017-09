International Hamilton holt Pole in Monza

Nachrichten-Ticker

18:35 Migranten mit gefälschten Pässen in Griechenland

Athen - Immer mehr Migranten versuchen mit gefälschten Pässen in Griechenland auf eine der Fähren nach Italien zu kommen. Von Freitag bis Samstagmorgen seien im westgriechischen Hafen von Igoumenitsa 13 Menschen mit falschen Pässen festgenommen worden, teilte die Küstenwache mit. Bereits in den vergangenen zwei Tagen waren dort und in Patras 16 Migranten mit gefälschten Pässe erwischt worden. Auch in Flughäfen werden fast täglich Menschen festgenommen, die mit gefälschten Pässen nach West- und Mitteleuropa fliegen wollen.

18:21 Hamilton holt Pole in Monza

Monza - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat sich den besten Startplatz für den Großen Preis von Italien gesichert. Die Qualifikation für das Rennen in der Formel 1 verlief chaotisch. Nach Dauerregen gab es einen Crash und das Qualifying musste für zweieinhalb Stunden unterbrochen werden. Der Neustart wurde zehnmal verschoben. Neben Hamilton startet am Sonntag Red-Bull-Mann Max Verstappen. Auf den dritten Platz in der Qualifikation kam Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo.

17:34 Städte fordern mehr Unterstützung beim Thema Diesel

Berlin - Vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel haben mehrere Städte vom Bund mehr Unterstützung beim Kampf gegen hohe Luftverschmutzung verlangt. Unter anderem forderten Kiel, Hamburg, Köln und Düsseldorf konkrete Maßnahmen, um die Luft zu verbessern. Er hoffe, dass der Bund die Kommunen mit der Problematik nicht allein lasse, sagte der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer der Deutschen Presse-Agentur. Er verlangte auch mehr finanzielle Unterstützung. Merkel will sich am Montag mit rund 30 Städten beraten.

17:20 Bombe in Koblenz entschärft

Koblenz - Entwarnung in Koblenz: Am Nachmittag hat der Kampfmittelräumdienst eine 500 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Feuerwehr mit. 21 000 Menschen hatten den Sperrkreis vorher verlassen müssen. Auch ein Gefängnis war evakuiert worden. In Frankfurt/Main bereiten sich die Menschen auf die Entschärfung eines Blindgängers mit einer Sprengkraft von 1,4 Tonnen vor. Mehr als 60 000 Menschen müssen bis morgen Früh 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

16:31 Schimmel macht Sanierungsarbeiten in "Elphi" nötig

Hamburg - Vor rund neun Monaten eröffnet und nun Schimmelbefall nach einem Wasserschaden: In der Elbphilharmonie in Hamburg muss ab kommender Woche ein neuer Boden im Bereich des Foyers des Kleinen Saals verlegt werden. Ein Heizkörperanschluss war kaputt und so sickerte Wasser in den Boden, das Mauerwerk und die Dämmung. Der Schaden entstand bereits Ende April. Trocknungsgebläse beseitigten die Nässe, doch rund sechs Wochen später wurde bei einer Untersuchung der Dämmung Schimmel festgestellt.