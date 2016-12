Nachrichten-Ticker

12:31 Schüsse am Morgen - Italiens Innenminister: Amri ist tot

Mailand - Der nach dem Berliner Terroranschlag mit mindestens zwölf Toten europaweit gesuchte Tunesier Anis Amri ist nach Angaben des italienischen Innenministers tot. Der 24-Jährige sei am frühen Morgen von der Polizei in Mailand bei einer Straßenkontrolle erschossen worden, sagte Marco Minniti in Rom. Der mutmaßliche islamistische Terrorist habe "ohne zu zögern" seine Waffe gezogen und geschossen, nachdem die Polizei ihn nach seinen Papieren gefragt hatte. Die Bundesregierung bestätigte den Tod Amris noch nicht offiziell. Amri soll über Frankreich nach Italien gereist sein.

12:21 Berichte: Libysches Flugzeug vermutlich entführt

Valletta - Ein libysches Flugzeug ist Medienberichten zufolge möglicherweise entführt worden, es landete in Malta. Wie die "Times of Malta" meldete, war die Maschine der staatlichen libyschen Afriqiyah Airways mit 118 Menschen an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, er sei über die mögliche Flugzeugentführung informiert worden. Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit. Medienberichten zufolge drohten ein oder zwei Entführer mit einem Sprengsatz. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

12:15 Putin: Staat hat sich nie an Doping beteiligt

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine staatliche Beteiligung am massenhaften Doping russischer Sportler abgestritten. "In Russland hat es nie ein staatliches Dopingsystem oder Doping-Unterstützung gegeben, das ist einfach unmöglich", sagte er bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Er räumte aber ein, dass Russland wie jedes Land ein Problem mit gedopten Sportlern habe. Putin forderte die Welt-Anti-Doping-Agentur auf, "transparent, offen und nachprüfbar" zu arbeiten. Der von WADA-Chefermittler Richard McLaren verfasste Report hatte den Russen Staatsdoping vorgeworfen.

12:12 Putin schließt vorgezogene Präsidentenwahl in Russland aus

Moskau - In Russland wird es nach den Worten von Präsident Wladimir Putin keine vorgezogene Präsidentenwahl geben. Ein Abweichen vom vorgesehenen Wahltermin 2018 wäre zwar "möglich, aber nicht zweckmäßig", sagte der Kremlchef bei seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. In Russland wird immer wieder spekuliert, dass die Wahl auf 2017 vorgezogen werden könnte, solange sich der Unmut der Bevölkerung über die Wirtschaftskrise in Grenzen hält. Putin sah allerdings Zeichen einer ökonomischen Stabilisierung.

