Inzlingen (ru). Großer Erfolg für die Bahnengolfer des BSV Inzlingen: Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und dem Weggang zweier Nationalspieler hat die Vereinsmannschaft den Meistertitel in der 3. Bundesliga Süd errungen.

In der spannenden Meisterschaftsrunde übernahm die neu formierte Inzlinger Mannschaft bereits am ersten Spieltag in Ohlsbach die Tabellenführung und gab sie bis zum Ende nicht mehr ab. In der Meisterschaftsrunde profitierten die Inzlinger durchwegs von geschlossenen Mannschaftsleistungen und gutem Teamgeist und nicht durch einzelne Stars. Die Entscheidung der Vorstandsschaft, vorerst nur eigene Spieler in den Mannschaftskader einzubauen, erwies sich als richtig, die gesamte Saison verlief nahezu ausgeglichen und harmonisch.

Trainer Urs Reichle und dessen Stellvertreterin Anna Rümmelin sowie die Mitstreiter Heinz Höferlin, Sebastian Dudenhöffer, Benedikt Schwickert, Monika Kunimünch und Brigitte Waßmer machten am letzten Spieltag in Heilbronn alles klar für den Meistertitel. Urlaubsbedingt musste das Team auf Stefan Reichle, Markus Hallhuber und Matthias Reichle verzichten. Da das Team bereits über ein ausreichendes Pluspunktekonto verfügte, konnte der letzte Spieltag ruhig und gelassen angegangen werden. Die Heimmannschaft Heilbronn gewann vor Homburg und Inzlingen, dahinter folgten Ohlsbach und Singen.

Gelingt Wiederaufstieg?

Jetzt gilt es für die BSVI- Verantwortlichen bereits in den kommenden Wochen die Weichen für die Saison 2017 zu stellen. Zuerst wird das Team aber Anfang Oktober in Landshut am überregionalen Aufstiegsspiel zur 2. Bundesliga teilnehmen Und sollte überraschenderweise der Wiederaufstieg gelingen, wird das Team sicherlich auf die bereits angebotene Verstärkung zurückgreifen.