Inzlingen (lu). Monika Neuhöfer-Avdic, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Stadtplanung in Lörrach, sprach zwar von einem „kniffligen Fall“. Doch grundsätzlich sah sie bei dem Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten in der Straße In der Au 4 keine städtebaulichen Bedenken. „Das entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans und ist in dieser Planung absolut genehmigungsfähig“, sagte Neuhöfer-Avdic. Und so gab der Gemeinderat bei einer Nein-Stimme (Kurt Sonntag) und einer Enthaltung grünes Licht für den Neubau.

Vor gut drei Wochen, als über das Thema im Gremium diskutiert worden war, sah dies noch ganz anders aus. Einige der Räte fühlten sich nicht umfassend informiert, weshalb die Entscheidung über den Bauantrag vertagt worden war. Kritik hatte es vor allem für das geplante Satteldach mit zwei Widerkehren, im Volksmund auch Kreuzdach genannt, wie die Lörracher Fachbereichsleiterin aufklärte, gegeben, die einige der Gemeinderatsmitglieder just in diesem Bebauungsplan für nicht genehmigungsfähig hielten (wir berichteten).

Aber: „Widerkehren sind im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen“, informierte das Baurechtsamt in seiner neuerlichen Stellungnahme. Und die Widerkehren widersprächen auch nicht der Satzung, da es sich nicht um Dachaufbauten oder -einschnitte handele. Die Widerkehren verliefen von der Fassade bis zum First, seien also mithin Teil des Hauptdaches und kein Dachaufbau, sprich: plankonform. Und weil letztlich auch der Stellplatznachweis geändert wurde, sodass die nunmehr beantragte Anordnung und Größe der gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Lediglich Kurt Sonntag (fraktionslos) war mit den Plänen erneut nicht einverstanden und kritisierte in erster Linie die Planung mit Satteldach und den beiden Widerkehren, mithin also vier Giebeln. Bei zwei Zimmermannbetrieben habe er sich informiert und die Auskunft bekommen, dass es sich hier um ein Kreuzdach handele. „Und das ist meiner Meinung nach hier nicht zulässig“, monierte er. In den Abteilungen Baurecht und Stadtentwicklung sei man in dieser Frage aber festgefahren und könne nicht mehr zurück. Ihm täten ein Stück weit die Bauherren leid, die wohl in Lörrach nicht richtig beraten worden seien, bekundete Sonntag. Daher habe sich die Entscheidung über den Neubau immer wieder verzögert. „Immerhin datiert der ja bereits in den Dezember 2015“, sagte der Ratsherr.