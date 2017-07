Inzlingen Börse für Kleider und Spielzeug

Inzlingen. Die Kinderkleiderbörse des Kindergartens St. Elisabeth in Inzlingen findet am Samstag, 21. Oktober, von 13 bis 15 Uhr in der Erstelhalle statt. Es werden Kinder- und Teeniekleider, Spielsachen und Umstandsmode angeboten. Geplant ist auch ein Kinderflohmarkt. Zudem gibt es eine reichhaltige Kuchentheke, dazu Torten, Würstchen, Waffeln und belegte Brote. Es ist Platz für 48 Anbieter.

Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail möglich

Interessierte Verkäufer können sich ab Mittwoch, 12. Juli, ausschließlich per E-Mail an kinderkleiderboerse-inzlingen@gmx.de anmelden und einen Tisch reservieren. Bis zum 26. Juli erhalten Interessenten eine Antwortmail mit den Bankdaten zur vollständigen Anmeldung. Sobald das Geld überwiesen wurde, bekommen sie die endgültige Bestätigung mit der zugewiesenen Tischnummer, schreibt der Elternbeirat des katholischen Kindergartens St. Elisabeth Inzlingen in einer Mitteilung.