Inzlingen Die Regale sind schon gut bestückt

Gewusel herrscht derzeit in den Räumen des künftigen Inzlinger Landmarktes an der Dorfstraße. Viele fleißige Hände sind dabei, den Lebensmittelmarkt einzurichten. Am Donnerstag, 29. Juni, 9 Uhr, wird der von vielen Bürgern der Wasserschlossgemeinde langersehnte Markt eröffnet werden. Bürgermeister Marco Muchenberger wird die ersten Kunden begrüßen.

Von Manfred Herbertz

Inzlingen. Die Regale in dem 200 Quadratmeter großen Ladenraum sind weitgehend bestückt. Künftig wird der Kunde aus rund 4000 Produkten auswählen können. Ein reichhaltigen Sortiment also, wie Bernhard Neth-Schell, Vorstand des Kolpingbildungswerkes in Freiburg, gestern vor Ort sagte. Man werde fast alles für den täglichen Gebrauch anbieten können.

Neth-Schell ist Initiator des integrativen Lebensmittelmarktes und hat viel Vorarbeit geleistet: „Jetzt muss es sich zeigen, dass es funktioniert.“ Dass das Kolpingbildungswerk in der Diözese Freiburg nun in Inzlingen einen integrativen Markt eröffnet und damit Neuland betritt, liegt in der Person Neth-Schell, der in Inzlingen wohnt, begründet: „Ohne meinen Bezug zum Ort hätte das Kolpingwerk nie erfahren, dass Inzlingen einen solchen Laden braucht.“ Bundesweit, so Neth-Schell weiter, gebe es nur einen weiteren Laden dieser Art.

Auf sieben Mitarbeiter kann der Landmarkt zählen, die aktuell mit Unterstützung des Lieferanten, der Firma Okle aus Singen, die Regal bestücken. Das Trockensortiment ist eingeräumt, auch die Getränke sind schon da. Derzeit werden die Tiefkühltruhen gefüllt. Die Molkereiprodukte sind bereits angeliefert. Nur noch Obst und Gemüse fehlen – frischebedingt.

Die Auswahl ist vielfältig und reicht von Zeitschriften und günstigen Eigenmarken bis hin zu Demeterprodukten. Mit dem Zulieferer Okle habe man einen erfahrenen Partner an der Seite, sagt Neth-Schell. Dabei würden auch regionale Zulieferer berücksichtigt. Dazu gehört etwa, dass die örtliche Metzgerei Bär im Landmarkt vakuumverpackte Ware anbieten wird. Frischfleisch wird es jedoch nicht geben. Auch Produkte der Bäckerei Kunzelmann werden an einer separaten Theke verkauft. Dort gibt es eine kleine Sitzecke, wo die Kunden sich auf einen Kaffee niederlassen können.

Bei der Gestaltung des Ladens wurde darauf geachtet, dass die Durchgänge seniorengerecht sind.

Eröffnung: Donnerstag, 29. Juni, ab 9 Uhr im Beisein von Bürgermeister Marco Muchenberger. Am Samstag, 1. Juli, findet auf dem Lindenplatz ab 10.30 Uhr eine Eröffnungsfeier mit ökumenischer Einsegnung statt. Es gibt ein Platzkonzert.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr. Mittwochnachmittag ist geschlossen. Samstag ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet.