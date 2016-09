Inzlingen (mv). Bilderbuchwetter hat am Wochenende auch das traditionelle Forellenessen beim Angelsportverein Inzlingen begleitet – ein kleines Volksfest, das seit mehr als 30 Jahren vor allem die Liebhaber von köstlich zubereiteten Forellen anlockt. Das Forellenessen entwickelte sich so auch in diesem Jahr zu einem Publikumsmagneten. Besuchern aus der gesamten Region des Dreiländerecks fanden den Weg nach Inzlingen. Im Mittelpunkt standen wie gewohnt die herzhaft zubereiteten Forellen, die vom Koch des Wasserschlosses, Arno Ritzi in lukullische Köstlichkeiten verwandelt wurden. Dazu zählte auch die nach eigener Rezeptur hergestellte Kräuterbutter, die dem Fischmahl ein weiteres I-Tüpfelchen aufsetzte. Lob für das Engagement Besonders erfreut über den großen Publikumszuspruch zeigte sich während des Forellenessens der Vorsitzende des Angelsportvereins Inzlingen, Thomas Betting. Er lobte das Engagement seiner Vereinsmitglieder, das wesentlichen Anteil am guten Gelingen des Forellenessens hatten. Mit Fischkoch Ritzi würde das Forellenessen in Inzlingen, das mittlerweile über Jahrzehnte hinweg fester Bestandteil im Jahreskalender sei, genau die „richtige Würze“ erfahren. Genau diese „Würze“ war auch ausschlaggebend dafür, dass sich so viele Besucher an den Forellen-Spezialitäten laben konnten. Bei kühlem Getränken genossen die Besucher jede Minute, und immer wieder war zu hören wie wohl man sich fühle. Körper, Geist und Seele schienen so auch beim Forellenessen 2016 miteinander zu verschmelzen.