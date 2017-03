Inzlingen (mv). Der SV Inzlingen hat bei seiner Generalversammlung am Freitag auch die personellen Weichen für die Zukunft gestellt.

Nachdem bereits vor zwei Jahren Dirk Badura aus dem Amt des Vorsitzenden ausgeschieden ist, führte bisher Marco Baldrich als Geschäftsführer den Inzlinger Traditionsverein. Das Amt des Vorsitzenden ist seither unbesetzt und auch bei der jüngsten Versammlung zeichnete sich für den Posten des Vorsitzenden keine Lösung ab.

Anstatt eines Vorsitzenden wählten die Mitglieder mit Martin Coenen nun einen stellvertretenden Geschäftsführer. Er soll in einem Jahr in die Fußstapfen von Marco Baldrich als neuer Geschäftsführer des SVI treten und wird bis zur nächsten Generalversammlung auf seine neue Aufgabe vorbereitet.

In seinem Jahresbericht erinnerte Marco Baldrich an den Trainerwechsel im Bereich Fußball und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass alsbald der Aufstieg in die A-Klasse gelingen wird.

In Bezug auf das Kursangebot verwies er darauf, dass es neben Musclework, Pilates I und II und Functional Workout nun auch den Faminity Dance mit Cornelia Maier gebe. Cornelia Maier habe diese anspruchsvolle Art des Tanzens mit orientalischen Elementen speziell für Frauen bereits erfolgreich in Österreich geleitet.

Zufrieden zeigte sich der SVI-Geschäftsführer hinsichtlich der finanziellen Situation des Vereins. Mit dem Jahr 2016 habe man wieder einmal trotz rückläufiger Einnahmen ein etwas „fetteres Jahr“ erlebt. Dies sei allerdings nur durch einen rigorosen Sparkurs möglich geworden. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass früher oder später Renovierungen an der Halle unausweichlich werden. Insgesamt sei 2016 mithin ein sehr erfolgreiches Jahr in der 112-jährigen Geschichte des SVI gewesen, was auch für die Umsetzung des Schlagerabends gilt. Dieser sei erstmals sehr erfolgreich durchgeführt worden, was Mut mache für eine Wiederholung. Marco Baldrich und die Vorstandschaft des SVI hoffen nun, dass sich dieses Ereignis über die Jahre hinweg zu einer festen Größe im Inzlinger Festkalender etabliert.

Bürgermeister Marco Muchenberger dankte indes dem Sportverein für das breit gefächerte Angebot an die Bevölkerung. Er schloss in seinen Dank auch das Engagement des SVI für den Hemdglunki-Umzug sowie die Inzlinger Kinderfasnacht mit ein.

n Über Wahlen und Ehrungen berichten wir noch.