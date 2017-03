Inzlingen Einbruch in Einfamilienhaus

Inzlingen. Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 18 und 20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Inzlingen eingebrochen. Der oder die Täter nutzten laut Polizeibericht die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten die Balkontüre des Hauses auf. Im Anschluss wurden mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben die Täter erfolglos.

Gegen 20 Uhr wurde in unmittelbarer Nachbarschaft ein dunkel gekleideter Mann beobachtet, der um ein Haus schlich. Laut Polizei könnte ein Tatzusammenhang bestehen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621/176500 mitzuteilen.