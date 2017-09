Inzlingen Frische Forellen in der SVI-Halle in Inzlingen

Inzlingen. Der Angelsportverein Inzlingen veranstaltet am Wochenende, 9. und 10. September, in der SVI-Halle (oberer Ortseingang) sein traditionelles Forellenessen. Gewirtet wird am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Das Forellenessen in Inzlingen ist seit vielen Jahren auch überörtlich bekannt. Grund ist, dass die Fische und diverse Beilagen unter Aufsicht eines Spitzenkoches vom Restaurant „Wasserschloss“ zubereitet werden. Aber auch Gäste, die Fisch nicht so mögen, kommen laut Veranstalter auf ihre Kosten, denn als Alternative werden Würste und Pommes angeboten. Auch gibt es eine reichhaltige Kuchentheke.