Inzlingen „Gib mir Liebe ins Herz“

Inzlingen (mv). Unter dem Leitwort „Gib mir Liebe ins Herz, um Freiheit verantwortungsvoll zu leben“ feierten die katholischen Christen am Donnerstag das Fronleichnamsfest, das Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Um den Freiheitsbegriff gin es auch in der Lesung aus dem Buch Rut in der Eucharistiefeier, die Pfarrer Thorsten Becker zelebrierte. Gleichzeitig verlieh die Geschichte von Rut Hoffnung und Zuversicht.

Wie bedeutsam das kirchliche Hochfest auch in der modernen, schnell lebigen Zeit für die Gläubigen nach wie vor ist, zeigte sich in der Wasserschlossgemeinde auch in der Vielzahl der Kirchgänger und den Teilnehmern an der an die Eucharistiefeier anschließenden Prozession durch das Inzlinger Oberdorf. Dort waren wieder die Blumenteppiche ausgelegt, die zahlreiche Helfer um Rudolf Waibel in kunstvoller Kleinarbeit geschaffen hatten. Rudolf Waibel ist seit vielen Jahren Motor und Antriebsfeder für die Blumenteppiche, an denen am Fronleichnamsfest auch die Prozession Station macht und wo die Gläubigen gemeinsam beten.

Angeführt wurde die Prozession vom Inzlingen unter der Leitung von Richard Dobkowski. Mit vertreten waren darüber hinaus eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Inzlingen, der Kirchenchor, der auch die feierliche Eucharistiefeier mitgestaltete sowie Vertreter der Kolpingsfamilie. Für ein schönes Bild sorgten darüber hinaus die Kindergartenkinder, die Blütenblätter streuten.