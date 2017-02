Inzlingen (mv). Ganz im Zeichen der Fasnacht und der Narretei stand in der Nacht zum Samstag der Ball der Inzlinger Dännle-Häxe, der in diesem Jahr unter dem Motto „Goldrausch“ firmierte und die SVI-Halle in eine Goldmine inklusive Hexenkessel verwandelte.

Die Dännle-Häxe sind bekannt für ihre außergewöhnlichen närrischen Arrangements. Mit dem „Goldrausch im Waieland“, der einige Hundert Gäste anlockte, konnte die fröhliche Truppe ihre bisherigen fasnächtlichen Glanzlichter noch einmal toppen.

Sichtbarer Beweis dafür waren nicht nur die aufwendigen Kulissen, welche die Häxe eigens für den Ball der Goldgräber erstellt hatten, sondern auch die übrigen Dekorationen rund um die SVI-Halle, die wunderbar in die Zeit des Goldrauschs in Amerika passten. In der SVI-Halle selbst steppte indes der Bär, wie ein Besucher euphorisch bemerkte, denn die Hochstimmung der närrischen Partygänger erlebte gleich mehrere Höhepunkte. So etwa als die heimische Guggemusikformation Schlösslisymphoniker auf den Plan trat und die Halle mit ihrem Sound in einen wahren Goldrausch versetzte. Nicht weniger lautstark und mit einem Superauftritt versetzten daneben die Schlurbi-Schränzer aus Liel die Halle in einen Hexenkessel, während die DJs Masco und Thomec mit ihren heißen Rhythmen aus der Konserve für eine lockere Partyatmosphäre sorgten.

Besonders beeindruckt zeigten sich viele Besucher darüber, dass sich die Dännle-Häxe selbst um die Sicherheit kümmerten. Einige von ihnen hatten sich dafür eigens als Security-Personal gekennzeichnet und sahen stets nach dem Rechten. Ein Beweis dafür: Im Waieland klappt es noch. Während woanders für viel Geld Sicherheitsdienste verpflichtet werden müssen, genügen in Inzlingen einige Vereinsvertreter oder Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, um für Ruhe, Ordnung und für die Sicherheit der Gäste zu sorgen – bemerkenswert.