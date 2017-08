Inzlingen Grünes Paradies

Von Ulf Körbs

Inzlingen. 70 Aussteller präsentieren sich beim zweiten „Inzlinger Gartenfestival“ an diesem Wochenende rund um das Wasserschloss. Geöffnet ist am heutigen Samstag, 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

„Schon um 10 Uhr war der erste Pendelbus bestens mit Besuchern besetzt“, berichtete gestern beim Presserundgang Inzlingens Bürgermeister Marco Muchenberger. Den frühen Andrang, die Ausstellung hatte gerade erst ihre Pforten geöffnet, bestätigte auch Simone Beha, Mitinhaberin und Küchenchefin des Restaurants Wasserschloss, das die kulinarische Seite der Messe übernommen hat. Dabei versicherte Beha, dass man aus der Premiere gelernt und den Selbstbedienungsbereich gestärkt hat. Auf der Karte stehen eher bodenständige Speisen, einen Mittagstisch im Restaurant gibt es nicht. „Das würde unsere Kapazitäten übersteigen“, bekennt die Küchenchefin.

„Es ist sicherlich nicht einfach, den richtigen Mix zu bewältigen – einerseits Hochküche, andererseits eher eine gut bürgerliche“, staunt Dieter Maier, Geschäftsführer der veranstaltenden Hertener Firma Süma. Er hofft, dass der Wettergott dem Gartenfestival so hold wie am Eröffnungsvormittag bleibt. Er habe in diesem Jahr besonderes Glück gehabt, seine drei großen Messen – Iffezheim, Beuggen und Ulm – konnten „trocken“ über die Bühne gebracht werden. „Normalerweise erwischt es immer eine“, meint er. Aber schon vor zwei Jahren hat es in Inzlingen nicht geregnet.

Damals war Bürgermeister Muchenberger gerade im Urlaub. Doch dieses Jahr will er durchaus über das Messegelände schlendern. Während des ersten Rundganges lobte er die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter: „Dieter Maier kümmert sich wirklich um alles.“

Das Herzstück dieser Messe sind – natürlich – wieder die klassischen Sortimente: Pflanzen alle Art, Blumenzwiebeln, aber auch Gartengeräte, ergänzende Dienstleistungen; Accessoires für Heim und Garten in allen Stilrichtungen.

Und damit das Gartenfestival auch für die ganze Familie ein Erlebnis wird, sorgt Energiedienst (ED). Auf der Diga-Gartenmesse auf Schloss Beuggen präsentierte das Unternehmen stets eine Kochshow. Hier in Inzlingen können dagegen die Kinder Pflanzentöpfchen und Insektenhotels basteln. „Mit dem Bau von Insektenhotels wollen wir die Jüngsten für das Thema Umweltschutz begeistern“, erklärt ED-Mitarbeiterin Eleonora Cannella. Zugleich ist in dem Zelt auch eine große Spendenbox aufgestellt. Die Einnahmen gehen an das Inzlinger „Mäuslehäusle“, ein aus einer Elterninitiative entstandener Verein zur Kleinkinderbetreuung.