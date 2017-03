Inzlingen Harmonika-Club Inzlingen will auf jeden Fall weiterspielen

Inzlingen (mh). Im Harmonika-Club Inzlingen (HCI) macht man sich Gedanken um die Zukunft: Nur noch fünf Spieler des Orchesters musizieren aktiv. Trotzdem sei es für den Verein keine Option, das Instrument an den Nagel zu hängen, wie der wiedergewählte Vorsitzende Thomas Kunzelmann anlässlich der Jahreshauptversammlung am Mittwoch sagte.

Ausblick

In deren Rahmen beschäftigte man sich intensiv mit der Zukunft des Vereins. „Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns auflösen“, gab sich Kunzelmann zuversichtlich, auch mit der zahlenmäßig kleinen Truppe auch weiterhin Bestand zu haben: „Die Akkordeonvereine in der Regio werden kleiner.“ So wolle man jetzt rasch nach Kooperationen suchen, „bevor der Zug nach Grenzach geht“. Dabei sei von einer Fusion bis hin zu Spielgemeinschaften vieles denkbar, betonte der Vorsitzende. Bislang habe man die Auftritte mit Verstärkung durch Gastspieler bestritten. Günter Kunzelmann warf ein, es gebe Auflösungserscheinungen bei Akkordeonvereinen im Umfeld von Inzlingen, dorthin könne man durchaus Kontakte knüpfen.

„Wir wollen wieder Spaß am Spielen haben“, sagte Eliane Gleissle. Proben mit manchmal nur drei Teilnehmern seien „nicht schön“. Dennoch – das nächste Konzert zu Pfingsten in Endenburg sei gesichert, bekräftigte Kunzelmann.

Rückblick

Die Regularien waren schnell abgewickelt. In seinem Jahresbericht bedankte sich der Vorsitzende bei allen Aktiven. Es sei ein gutes Vereinsjahr gewesen. Dank richtete Thomas Kunzelmann an die Gemeinde für die Überlassung des Probelokals. Es gab zwei gut besuchte Konzerte, eines in der katholischen Kirche sowie das Jahreskonzert. Der Maihock – erstmals in der Pfarrschüre – sei gut gelaufen, berichtet Schriftführerin Myriam Haller.

Wahlen

Vorsitzender: Thomas Kunzelmann; Kassiererin: Christine Schwarzwälder; Schriftführerin (neu): Sonja Tarutis; Wirtschaftsführer: Christine Schwarzwälder; Materialverwaltung und Aktivbeisitzerin: Myriam Haller; Passivbeisitzerin: Julia Furtwängler; Kassenprüfer: Daniel Bregger.

Ehrungen

25 Jahre: Matthias Hänle; 40 Jahre: Anette Wetzel-Schwöble; 50 Jahre: Renate Gers­pach, Christel Harani, Heinz Rissler, Angela Schepperle, Erika Böhler-Müller Ewald Saner, Julia Furtwängler, Günter Kunzelmann, Barbara Hofmann sowie Helmut Rüsch.

Harmonika-Club Inzlingen

Mitglieder: 140

Aktive: 5

Vorsitzender: Thomas Kunzelmann, Riehenstraße 50, Inzlingen, Tel. 07621/10285 (geschäftlich); E-Mail: thomas_kunzelmann@web.de