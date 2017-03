Inzlingen (mv). Mit 80 Spielern, darunter auch sehr viele junge Denksportler, wies die achte Auflage des Wasserschloss-Open-Schachturniers einen neuen Teilnehmerrekord auf. Ein Zeichen der großen Attraktivität der vom Schachclub Brombach ausgerichteten Veranstaltung.

Der Startschuss des Turniers fiel bereits am Freitagabend, als sich die Schachexperten im Bürgersaal des Wasserschlosses trafen, um dort die erste von fünf Runden auszuspielen.

Mit dabei war auch in diesem Jahr Julian Boes aus Heitersheim. Er gewann das Wasserschloss-Open in den zurückliegenden beiden Jahren und zählte heuer mit zu den Favoriten auf den Sieg des Turniers. Mit Gregor Haag war ein weiterer Hoffnungsträger vom Brombacher Oberligisten angetreten. Er hatte im vergangenen Jahr Pech und musste während des Turniers aufgrund des Austragungsmodus gegen sehr schwere Gegner antreten.

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Schachclubs Brombach, Markus Haag, wurde in diesem Jahr ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren beschlossen. Dadurch wurde das sehr unterschiedliche Niveau in den Spielstärken der Teilnehmer etwas ausgeglichen und mithin auch gerechter gemacht.

Erfreut zeigte sich Haag auch über den generationenübergreifenden Charakter des Turniers: So waren etwa der erst neunjährige Christian Mergenthaler vom Schachclub Brombach sowie der 72-jährige Gerhard Baumann von der SG Schopfheim unter den Teilnehmern. Auffallend viele junge Spieler aus der Schweiz saßen überdies an den Brettern

Dass das königliche Spiel keine Domäne der Männer ist, bewies beim Turnier in Inzlingen darüber hinaus die Teilnahme der Spitzenspielerin Margrit Malachowski vom Schachclub Dreiländereck, die im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte. Mit am Brett saß ferner Hildegard Johé, ebenfalls vom Schachclub Dreiländereck.

Inzlingen stand am Wochenende daher ganz im Zeichen des Schachsports, was auch Auswirkungen auf die Gastronomie, die Hotels und die Ferienwohnungen in Inzlingen sowie auf dem Rührberg hatte, wie Markus Haag berichtete. Er sagte, dass die jeweiligen Wasserschloss-Open-Turniere mittlerweile zu einem kleinen Wirtschaftsfaktor geworden seien. In Inzlingen und auch auf dem Rührberg konnte man daher am Wochenende kein freies Bett mehr bekommen, berichtete der Vorsitzende des Schachclubs Brombach, der das Turnier gemeinsam mit Ali Habibi ausrichtete (über die Ergebnisse berichten wir noch).