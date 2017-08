Inzlingen Inzlinger Minigolfer spielen weiterhin in der 2. Bundesliga

Inzlingen (ur). Der fünfte und zugleich letzte Spieltag der 2. Bundesliga Süd fand dieser Tage im hessischen Künzell statt. Da die Inzlinger Minigolfer punktgleich mit den Minigolfern aus Schriesheim das Tabellenende zierten, war klar, dass nur diejenige Mannschaft die 2. Liga halten würde, die sich im direkten Duell durchsetzen konnte. Diese Mannschaft heißt BSV Inzlingen.

Erschwert wurde der Kampf um den Klassenerhalt dadurch, dass die beiden Inzlinger Stammspieler Brigitte Wassmer und Matthias Reichle urlaubsbedingt fehlten. So zwang die dünne Personaldecke die Inzlinger, den eigentlich zurückgetretenen und nur noch als Betreuer fungierenden Routinier Urs Reichle für zu reaktivieren.

Nachdem am Freitag nur die Hälfte der Inzlinger Mannschaft in Künzell trainieren konnte – die andere Hälfte steckte in verschiedenen Staus fest und kam erst spät abends an –, wurde am Samstag umso intensiver gearbeitet: zwölf Stunden lang.

Nach dem ersten Wettkampfdurchgang am Sonntag fanden sich die Inzlinger mit 173 Mannschaftsschlägen auf Platz vier hinter Künzell, Ludwigshafen und Darmstadt, aber vier Schläge vor dem direkten Konkurrenten aus Schriesheim. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Inzlinger auf 165 Schläge und konnten den Vorsprung auf Schriesheim dadurch auf zehn Schläge ausbauen.

In Runde drei zeigten die Inzlinger dann, welches Potenzial in ihnen schlummert und spielten mit 158 Schlägen die insgesamt beste Mannschaftsrunde im dritten Durchgang, deklassierten dabei Schriesheim (174) und nahmen auch allen anderen Konkurrenten Schläge ab. So lagen die Waieländer vor der letzten Runde 26 Schläge vor Schriesheim, überholten sogar Darmstadt und rückten bis auf drei Schläge an Ludwigshafen heran. Mit 161 Schlägen in Runde vier musste sich Inzlingen in dieser Runde lediglich den überlegenen Minigolfern aus Künzell geschlagen geben. Ludwigshafen (169), Darmstadt (167) und Schriesheim (165) nahmen die Inzlinger erneut Schläge ab und belegten so in der Endabrechnung dieses Spieltages den zweiten Platz. Schließlich waren es satte 30 Schläge, die Inzlingen und Schriesheim trennten. Entsprechend groß war der Jubel der Inzlinger Mannschaft, die damit erstmals in der fast 40-jährigen Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der 2.Bundesliga geschafft hat.

1. MGC Putter Künzell, 3011 Schläge, 30 Punkte (Meister)

2. SG Arheilgen/Darmstadt, 3043 Schläge, 22 Punkte

3. 1. MGC Ludwigshafen, 3056 Schläge, 22 Punkte

4. BSV Inzlingen, 3070 Schläge, 16 Punkte

5. MC Schriesheim, 3121 Schläge, 10 Punkte (Absteiger)