Inzlingen Jugendarbeit gewürdigt

Inzlingen (mv). Der Turnverein Inzlingen ist mit nahezu 1000 Personen nicht nur der mitgliederstärkste Verein der Wasserschlossgemeinde, sondern besticht auch mit einem breitensportlichen Angebot, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert und zum Mitmachen animiert. Dass daneben auch die Finanzen gut geordnet sind und der Verein auch wirtschaftlich gut positioniert ist, sei ein weiterer positiver Nebeneffekt, der den Turnverein auszeichne.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins am Freitag standen diese herausragenden Eigenschaften im Mittelpunkt, während die Berichte aus dem Vorstand ein durchweg innovatives und in die Zukunft gerichtetes Bild zeichneten.

In seinem Jahresrückblick erinnerte der Vorsitzende Bernd Isele an die wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr. Neben dem Schlosspokalturnfest – das Markenzeichen des Vereins – verwies er auf den Waieländer Volkslauf, zahlreiche Veranstaltungen, die der MHTG (Markgräfler Hochrhein Turngau) in Inzlingen veranstaltete, sowie auf Turnfeste, an denen Mitglieder des Inzlinger Vereins auswärts teilnahmen. Sehr erfreut zeigte sich Bernd Isele darüber, dass sich zahlreiche Jugendliche nicht nur um ihre sportlichen Belange kümmern, sondern sich auch als Helfer bei vielerlei Anlässen zur Verfügung stellen.

Eine positive Bilanz wurde auch auf das Geschehen in den Abteilungen gezogen. Beispielhaft verwies Wanderwart Willibald Frey auf zahlreiche erlebnisreiche Wanderungen, die unter seiner Leitung stattfanden und großen Zuspruch erfuhren.

Den Dank der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Marco Muchenberger. Er lobte auch die herausragende Jugendarbeit des Turnvereins.

Wahlen: Im Amt bestätigt wurde Vorsitzender Bernd Isele sowie Kassenwart Werner Böhler. Vakant bleibt der Posten des sportlichen Leiters. Neu gewählt wurde in Abwesenheit Sandra Hausmann. Sie wird sich künftig um die Mitgliederverwaltung kümmern. Vakant bleibt nach wie vor der Posten des Schriftführers. Zur Pressewartin wurde Cindy Reinger, zum Kassenprüfer Karl Fisch gewählt. Zu Übungsleitern im Vorstand wurden Camilla Saner, Marie Raimann, Astrid Braun, Marc Müller und Ornella Pokarn gewählt. In der Wirtschaftsleitung engagieren sich auch künftig Theo Pfost, Katja Isele, Marie Raimann und Zita Raimann. Zur Protokollführerin wurde Jasmin Saner gewählt. Die Jugendlichen werden von Cindy Reinger, Manuel Schmidt und Melissa Kujat künftig im Vorstand vertreten. Im Amt bestätigt wurden außerdem die Ehrenmitglieder im Vorstand, Gerda Laatsch und Erich Hildebrand. Zum Beisitzer wurde in Abwesenheit Siegbert Weber gewählt.

Ehrungen: Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Stefanie Kremer und Horst Schaffrath geehrt. Nicht anwesend war das zu ehrende Mitglied Oliver Landmann. Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Hans Dannappel, Kurt Sonntag, Camilla Saner, Martin Henle und Manfred Fischer ausgezeichnet. Nicht anwesend waren die Jubilare Karl Träris, Gerlinde Tschamber, Thomas Wiedmer und Michèle Doser. Für seine 50-jährige Treue zum Verein wurde Heinz Rissler geehrt. Weitere Ehrungen erfuhren Gertrud Pfost, Johanna Pfost und Johanna Tritschler. Sie gehören dem Verein seit 60 Jahren an. Nicht anwesend war das zu ehrende Mitglied Roland Drechsle. Ebenso nicht anwesend waren Heinz und Otto Hupfer. Sie sollten für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.