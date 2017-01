Inzlingen (tn). In Inzlingen wird es in diesem Sommer wohl kein eigenes Kinderferienprogramm mehr geben. Der Verein Mäuslehäusle, der es in den vergangenen acht Jahren mit zahlreichen freiwilligen Helfern auf die Beine gestellt hat, will das Programm nämlich nicht mehr weiterführen.

Wie Annette Ritter-Schreitmüller vom Mäuslehäusle-Vorstand auf Anfrage mitteilt, ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen – obgleich die Teilnahme an den einzelnen Programmpunkten zuletzt auch für auswärtige Kinder geöffnet worden war. Im vergangenen Sommer seien einzelne Aktionen sogar komplett ausgefallen, da es gar keine Anmeldungen gab.

Ganztagsbetreuung nötig

Zudem sei es zuletzt immer schwieriger geworden, Kursleiter und Helfer zu finden, bedauern Ritter-Schreitmüller und Valeska Rüsch, in deren Händen die Fäden für die Organisation des Ferienprogramms zusammenliefen.

Wie Ritter-Schreitmüller feststellt, benötigen immer mehr Eltern aufgrund von Berufstätigkeit auch in den Ferien eine Ganztagesbetreuung für ihre Kinder. Da reichten die wenigen Stunden einer Ferienaktion offenkundig nicht mehr aus. Der Verein Mäuslehäusle sieht sich selbst jedoch nicht in der Lage, ein ganztägiges Kinderferienprogramm auf die Beine zu stellen. Daher werde das Angebot in Inzlingen eingestellt.

Sollten sich Menschen im Dorf finden, die Interesse daran haben, ein neues Konzept für die Ferienbetreuung zu entwickeln, sind die Mäuslehäusle-Macher gerne bereit, ihre Erfahrungen der Vorjahre einzubringen und beratend zur Seite zu stehen.

Wer Ideen hat, etwas auf die Beine stellen oder sich engagieren will, kann sich jederzeit bei Valeska Rüsch und Annette Ritter-Schreitmüller unter folgender E-Mailadresse melden: freizeit@ maeuslehaeusle.de.