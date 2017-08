Inzlingen (tn). Nur ein einziger Name wird am 24. September auf den Wahlzetteln zur Bürgermeisterwahl in Inzlingen stehen: Marco Muchenberger. Der Amtsinhaber tritt ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an. Die Frist zur Bewerbung endete am Montag um 18 Uhr.

Mehr dazu lesen Sie morgen in unserer gedruckten Ausgabe oder online bereits heute ab ca. 20 Uhr in unserem Vorabend-E-Paper.