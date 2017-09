Inzlingen Neue Gottesdienstform am Vorabend

Inzlingen (mh). Mit unterschiedlichen Themen und Terminabsprachen hat sich das Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinde St. Peter Inzlingen (GTI) am vergangenen Mittwoch im Pfarreiheim befasst.

In der Sitzung gab Pastoralreferentin Anja Dörner bekannt, dass beim jüngsten Planungstreffen des Familiengottesdienstkreises betont wurde, dass die Familiengottesdienste nicht mehr so gut wie früher besucht seien. Man habe nachgedacht und wolle versuchen, mit einer anderen Gottesdienstform den Kirchenbesuch interessanter zu gestalten, berichtete Dörner.

Geplant ist, einen Versuch mit einem Gottesdienst mit musikalischer Beteiligung zu starten und unter die Überschrift „Sing meinen Song!“ zu stellen. Vorstellbar, so die Pastoralreferentin, sei, dass man für den ersten Gottesdienst zum Beispiel das Lied von Adel Tawil „Ist da jemand?“ mit einbezieht und dafür eine Musikgruppe gewinnt. „Es geht darum, mal etwas anderes reinzubringen“, sagte Dörner. Deshalb habe man sich entschlossen, den Gottesdienst zu anderen Zeiten als den Familiengottesdienst zu feiern. Statt wie bisher um 11 Uhr am Sonntag soll der „neue“ Gottesdienst als Vorabendmesse am Samstag um 18 Uhr stattfinden.

Zunächst sind drei Termine geplant: 27. Januar, 24. Februar und 28. April. Danach werde man abschätzen können, ob diese Form des Gottesdienstes bei den Gläubigen ankommt, sagte Dörner. Als Zielgruppe sollen vorwiegend die 35- bis 60-Jährigen angesprochen werden. Die Kindergottesdienste mit „Pit und Paula“ bleiben aber unverändert, sagte die Pastoralreferentin. Beim Gemeindeteam fand dieser Vorstoß durchaus Zustimmung.

Zur Erstkommunion am 15. April sind bis jetzt 14 Inzlinger Kinder angemeldet. Dazu gibt es am 16. Dezember um 18 Uhr einen Eröffnungsgottesdienst. Dabei soll es einen Apéro geben, damit ein gegenseitiges Kennenlernen möglich sei, wurde angeregt. Ein solcher sei bei der vergangenen Erstkommunionfeier vermisst worden, hieß es.

Der Offene Kreis und das Altenwerk wollen, dass Anja Dörner ihren Vortrag mit dem etwas provokanten Titel „Himmel, Hölle, Fegefeuer – Die letzten Dinge“, der in Lörrach viel Beachtung gefunden hat, auch in Inzlingen hält. Die Pastoralreferentin sagte dies zu.

Das internationale Taizé-Jugendtreffen, das in Basel vom 28. Dezember bis 1. Januar stattfinden wird, wirft zudem seine Schatten voraus: Rund 15 000 Menschen werden dazu in Basel erwartet. Auch in Inzlingen werden händeringend Menschen gesucht, die ein Quartier zur Verfügung stellen können.