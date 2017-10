Inzlingen PSC Waidhof will ein zweites Turnier etablieren

Inzlingen (lu). So viel Umtrieb und so viele Pferde hat der Waidhof lange nicht gesehen – wenn es denn überhaupt schon einmal so viele waren. Insgesamt 450 Nennungen für diverse Spring- und Dressurprüfungen bis hin zur mittelschweren Klasse M ließen übers Wochenende Reiterinnen und Reiter aus der gesamten Region anreisen. Ein Übriges tat die Ausrichtung der Meisterschaften in der Vielseitigkeit, die der hiesige Reiterring Oberrhein gleichzeitig mit jenem des Breisgau-Hochschwarzwaldes ausrichtete.

„Es hat alles wunderbar geklappt“, freute sich Jürgen Allgöwer, Hausherr und Vorsitzender des Pferdesportclubs Waidhof (PSC). Auch der Regen vor und zeitweise während des Turniers konnte der Veranstaltung nicht viel anhaben. „Wir haben auf dem Waidhof super Plätze sowohl für Dressur als auch für Springen“, erklärte Allgöwer. Einzig das Parken der vielen angereisten Fahrzeuge mit und ohne Anhänger bereitete doch ob des teils aufgeweichten Geländes einige Schwierigkeiten. Und auch die An- und Abfahrt via eines schmaleren Wegs von der B 317 war ein ums andere Mal nicht ganz unproblematisch.

Doch sei’s drum: Allgöwer denkt positiv in die Zukunft und will langfristig an dem wie jetzt ausgerichteten großen Turnier festhalten. Ja, mehr noch: Er will künftig neben dem Herbstturnier Anfang Oktober ein zweites Turnier etablieren. Erstmals soll es Anfang April auf dem Waidhof stattfinden, und zwar direkt eine Woche nach dem großen Turnier mit Prüfungen der Klasse S auf Gestüt Sengelen in Schopfheim.

Beim Turnier am Wochenende stellte den Verein allem voran die Planung der Geländestrecke für die Vielseitigkeitsreiter wegen der Großbaustelle rund um das Inzlinger Kreuz und der Deponierung des A 98-Aushubs vor neue Herausforderungen. „Es wurde aber alles wie geplant gemeistert“, bilanzierte der Vorsitzende. Es sei schön, die ganze Palette des Springsports auf dem Waidhof im Rahmen seines traditionellen Turniers bieten zu können.

Dazu haben sich die Veranstalter auch in Sachen Bewirtung etwas einfallen lassen. Außer der gut bestückten Kaffeestube mit Kuchen, Torten und Snacks wurde herbstliche Kürbissuppe serviert. Gut angenommen wurde zudem das Pastamobil.

Abgerundet wurde der zweitägige Reiterevent durch diverse Info- und Verkaufsstände rund um das Thema Reiten und Pferde sowie eine Autoschau.