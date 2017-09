Inzlingen Sänger für Projektchor gesucht

Inzlingen. Die Heilige Cäcilia wird seit vielen Jahrhunderten als Patronin der Kirchenmusik verehrt. Ihr zu Ehren gestalten die Kirchenchöre der katholischen Kirchengemeinde Lörrach/Inzlingen ein Konzert und führen die „Krönungsmesse“ von Mozart auf. Gleichzeitig bildet das Konzert den Abschluss des Jubiläumsjahres „150 Jahre St. Bonifatius“. Der Kirchenchor Inzlingen hofft nun auf Projektsängerinnen und -sänger, die sie bei diesem Werk mit ihrer Stimme unterstützen wollen.

Das Konzert findet am Christkönigssonntag, 26. November, ab 17 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Lörrach als letztes „ConBoni“-Konzert des Jahres statt.

Die Generalprobe wird am selben Tag morgens um 9 Uhr in St. Bonifatius stattfinden. Im Anschluss an die Probe werden schon Teile aus der Messe im 11-Uhr-Gottesdienst in St. Bonifatius zu Gehör gebracht. Nach dem Konzert am Abend gibt es einen Umtrunk als kleine Cäcilienfeier im Bonifatiushaus.

Der Kirchenchor Inzlingen probt ab Dienstag, 12. September, immer dienstags von 20 bis 21.45 Uhr im Gemeindesaal direkt neben der Kirche in Inzlingen. Erfahrene Sänger sind dabei ebenso willkommen wie interessierte, die schon lange einmal singen, sich aber nicht regelmäßig binden wollen.