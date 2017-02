Fasnächtliche Hochstimmung und Guggemusik-Freude pur herrschte am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag im Inzlinger Oberdorf als das jüngste Guggemusik-Spektakel „Gugge uff de Gass“ über die Bühne ging. Mehr als 1000 Besucher ließen sich vom Sound der Guggemusiken und vom närrischen Flair in den Bann ziehen.

Inzlingen (mv). Organisiert wird die Veranstaltung seit Jahren von den Inzlinger Schlösslisymphonikern. So auch am Samstagnacht als sich insgesamt 13 Guggemusiken aus Deutschland und der Schweiz ein musikalisches Stelldichein gaben und auf insgesamt drei Showbühnen einen Sound zelebrierten, der die Guggemusikfans voll auf ihre Kosten kommen ließ. Unter den Guggemusiken waren neben vielen bekannten Namen wie den Trottwarschlurbis aus Lörrach oder den Ziehfägge aus Efringen-Kirchen in diesem Jahr auch Formationen wie die Eichlefäger aus Würenlingen oder die Agfrässeni aus dem schweizerischen Laufen vertreten. Sie alle scheuten den Weg ins Inzlinger Waieland nicht, denn alle wollten mit von der Partie sein, um bei „Gugge uff de Gass“ ihren speziellen Guggesound ertönen zu lassen. Die vielen Besucher der Open-Air-Veranstaltung waren indes ständig zwischen den drei Showbühnen in Bewegung, um den Wechsel der Guggemusik-Formationen hautnah miterleben zu können.

Neben den Präsentationen der Guggemusik-Formationen bot „Gugge uff de Gass 2017“ wie gewohnt auch eine Vielzahl kulinarischer Genüsse an und so präsentierten sich eine Vielzahl Inzlinger Vereine entlang der Festmeile, um den Hunger und vor allem den Durst der Guggemusikfans zu stillen. Eine wahre Druggete entstand indes in der Inzlinger Pfarrgasse. Hier hatten die Gastgeber der Inzlinger Schlösslisymphoniker ihr Guggemusik-Zelt aufgeschlagen um ihre Gäste entsprechend zu bewirten. Daneben war auch die Pfarrschüre fest in der Hand der Symphis, so dass gefeiert werden konnte „was das Zeug hält.“

Verschiedene Wein-und Bierbrunnen sowie eine Disco für die jüngere Generation zählten außerdem zum Angebot von „Gugge uff de Gass“ einem Guggemusik-Event, der auch bei seiner 10. Auflage in diesem Jahr nichts von seiner Attraktivität verloren hat.

Maßgebliche Unterstützung erfuhren die Inzlinger Schlösslisymphoniker von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Inzlingen, die unter der Leitung von Kommandant Thomas Muck exzellente Arbeit verrichteten und für die notwendige Ordnung während des „Super-Spektakels“ sorgten. Daneben waren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes vor Ort im Einsatz um dem ein oder anderen Problemen umgehend abzuhelfen.