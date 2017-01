Mit dem Aussendungsgottesdienst, der von Pfarrer Thorsten Becker zelebriert wurde, startete am Dreikönigstag in Inzlingen die Sternsinger-Aktion, die sich in diesem Jahr dem Partnerland Kenia widmet, wo der Klimawandel für die Menschen durch Dürreperioden verheerende Folgen hat. Auf ihre Sternsinger-Mission vorbereitet wurden die Inzlinger Sternsinger von Pastoralreferentin Anja Dörner und Aloisia Hauser.

Besucht werden die Inzlinger Haushalte von den Sternsingern noch bis zum kommenden Sonntag. Foto: Heinz Vollmar