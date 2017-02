Inzlingen. Ein Autofahrer ist Polizeibeamten im Bereich Inzlingen in der Nacht zum Samstag durch seine etwas unsichere Fahrweise aufgefallen. Als der Mann das Polizeiauto sah, bog er ziemlich abrupt in eine Seitenstraße ab. Dies nahmen die Polizisten zum Anlass, sich den Fahrer einmal genauer anzuschauen. Bei der Kontrolle bestätigte sich dann der erste Verdacht, denn der Fahrer roch nach Alkohol, wie es im Bericht heißt. Es folgte eine Blutprobe auf der Wache in Lörrach.

Das Auto wurde vor Ort verschlossen. Dieses wird der Mann in nächster Zeit wohl nicht mehr selbst fahren dürfen, hatte doch schon ein Test vor Ort einen Wert von mehr als 1,5 Promille angezeigt, schreibt die Polizei.