Inzlingen Verantwortung über das normale Maß

Die offizielle Verpflichtung von Feuerwehrkommandant Thomas Muck und seinem Stellvertreter Frank Sütterlin stand im Mittelpunkt der Sitzung des Inzlinger Gemeinderates.

Inzlingen. Das Führungsduo der Freiwilligen Feuerwehr der Wasserschlossgemeinde ist bereits am 28. Januar im Rahmen der Generalversammlung der Wehr im Amt bestätigt worden (wir berichteten). Trotzdem war die offizielle Verpflichtung von Thomas Muck und Frank Sütterlin am Dienstagabend im Gemeinderat keineswegs eine reine Formsache. Vielmehr nutzten Bürgermeister Marco Muchenberger und das Ratsgremium die Gelegenheit, beiden Feuerwehrmännern umfangreich für die geleistete Arbeit zu danken. Muchenberger bat Muck und Sütterlin dazu zu sich nach vorn.

„Ich muss einfach sagen: Es ist immer eine Freude“, bekannte der Rathauschef, „und es ist beachtlich, was ihr leistet. Das Wahlergebnis zeigt, dass ihr bei eurer Mannschaft ankommt.“ Ohne die örtliche Feuerwehr wären etliche Veranstaltungen von Vereinen und Kommune nicht in gewohntem Maß zu stemmen, sagte Muchenberger. Man denke beispielsweise an die Parkdienste, die die Feuerwehr stets übernimmt. Die Zusammenarbeit mit den Floriansjüngern laufe dabei „immer reibungslos“. Die Feuerwehr sei einfach immer da. Nicht nur bei Bränden, sondern bei vielen anderen Dingen auch. „Man staunt über die lange Liste an Ereignissen, bei denen ihr eure Freizeit in den Dienst der Mitmenschen stellt“, bekannte der Bürgermeister. Sein Fazit an die Adresse von Muck und Sütterlin: „Ihr übernehmt Verantwortung über das normale Maß hinaus“.

Sodann verpflichtete Muchenberger den Kommandanten und dessen Stellvertreter mit einem herzlichen, kräftigen Handschlag. Als Geschenk gab es für beide einen gefüllten Umschlag. Der Gemeinderat spendete dazu Applaus.

„Alles, was man sagt, ist eigentlich zu wenig“, richtete CDU-Fraktionssprecher Bernhard Neth-Schell an die beiden Feuerwehrmänner. „Was ihr leistet, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Einsatz ist enorm“, hielt Neth-Schell fest.

„Danke, dass ihr das macht“, sagte SPD-Sprecher Urs Westermann. „Ich seh’s ja immer: Es ist Montag, und sie üben, und sie schaffen, und sie machen – das finde ich schon klasse“, lobte er.

Thomas Muck – wie Frank Sütterlin ist er bereits seit fünf Jahren im Amt – bedankte sich bei Verwaltung und Gemeinderat für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in allen Bereichen. Der Kontakt sei stets offen und konstruktiv. Zudem dankte Muck der Gemeinde für die Beschaffung des neuen „LF 10“.