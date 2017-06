Inzlingen Vier neue Bäume

Nachrichten-Ticker

12:44 Schwache Beteiligung zum Auftakt der französischen Parlamentswahl

Paris - Die Parlamentswahl in Frankreich hat schleppend begonnen. Im ersten Wahlgang gaben bis zum Mittag 19,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Innenministerium bekanntgab. Die Franzosen sind aufgerufen, die 577 Sitze der Nationalversammlung neu zu vergeben. In den meisten Wahlkreisen dürfte die Entscheidung erst in einer Stichwahl in einer Woche fallen. Umfragen hatten die Partei des neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron deutlich in Führung gesehen.

12:42 US-Tourist bei Bad in Spree ertrunken

Berlin - Ein 20 Jahre alter Tourist ist bei einem Bad in der Spree ertrunken. Der US-Amerikaner sei am Morgen mit einem Begleiter auf der Höhe des Bode-Museums in Berlin-Mitte in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Taucher der Feuerwehr bargen den Mann nach einer halben Stunde. Am Spreeufer konnten die Rettungskräfte den Mann zunächst reanimieren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenig später starb. Das Baden ist an der Stelle des Flusses verboten.

12:42 Mehrheit der Deutschen möchten gesetzliche Fahrprüfung für Senioren

Berlin - 70 Prozent der Deutschen befürworten verpflichtende, regelmäßige Fahrtüchtigkeits-Test für ältere Autofahrer. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag" hervor. Über 11 000 Deutsche über 65 Jahren haben nach Angaben der Zeitung 2015 ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgegeben. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sprach sich in der Zeitung gegen verpflichtende Führerschein-Tests für Senioren aus. "Unsere Statistiken zeigen: Ältere Menschen bauen deutlich weniger schwere Unfälle als andere Autofahrer", sagte Dobrindt.

12:41 FC Bayern verpflichtet Serge Gnabry von Werder Bremen

München - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry wechselt zum FC Bayern München. Der 21 Jahre alte Außenstürmer ist nach den Hoffenheimern Niklas Süle und Sebastian Rudy der dritte Neuzugang beim deutschen Rekordmeister für die kommende WM-Saison. Gnabry hatte in der vergangenen Woche eine Ausstiegsklausel bei Werder Bremen gezogen und war mit 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht worden. Die Verpflichtung Gnabrys bestätigte der FC Bayern heute.

11:42 Ukrainer bejubeln Visumfreiheit mit der EU

Kiew - Für die Ukraine ist heute die ersehnte Visumfreiheit mit der Europäischen Union in Kraft getreten. Mehr als Zehntausend Menschen im Stadtzentrum der Hauptstadt Kiew jubelten, als um 00.00 Uhr der neue Tag begann. In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz der Agentur Interfax zufolge mit. Die neue Reisefreiheit bedeute für die Ukraine die endgültige Loslösung von der Sowjetunion, sagte Präsident Petro Poroschenko. Ukrainer dürfen nun bis zu 90 Tagen als Touristen in der EU verbringen.