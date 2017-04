02:10 Opel-Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Tavares in Berlin

Berlin - Bund und Opel-Länder wollen am Mittag bei einem Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Carlos Tavares in Berlin mehr über die Übernahme des deutschen Autobauers durch die Franzosen erfahren. Zu dem Gespräch zur Zukunft der deutschen Opel-Standorte hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries neben Tavares und seinem Generalsekretär Olivier Bourges auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Werken eingeladen. Zudem werden Gewerkschaften, Betriebsräte und das Opel-Management dabei sein. Der Verkauf von Opel an Peugeot Citroën soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

01:49 Gespräche über Griechenland-Hilfen offenbar auf gutem Weg

00:53 Kabinett beschäftigt sich mit Internet-Hasskommentaren

Berlin - Die Bundesregierung befasst sich am Vormittag mit Hasskommentaren und Falschnachrichten im Internet. Das Kabinett berät einen Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas, der Betreiber sozialer Netzwerke unter Androhung von Bußgeldern bei der Bekämpfung von Hate Speech und Fake News stärker in die Pflicht nehmen soll. Nach der Vorstellung der Pläne hatte es teils harsche Kritik daran gegeben, etwa von Branchenverbänden. Das Kabinett beschäftigt sich zudem mit einem Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Kinderehen.

00:42 Bericht: 267 500 Syrer haben Anspruch auf Familiennachzug

Berlin - Knapp 268 000 syrische Flüchtlinge in Deutschland haben nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung derzeit einen Anspruch auf Familiennachzug. Zu diesem Schluss komme ein internes Papier der Bundesregierung, dass die Folgen des Flüchtlingszuzugs evaluiere, schreibt die Zeitung. Für die genannte Zahl von Flüchtlingen finde die Aussetzung des Familiennachzugs für zwei Jahre nach dem Aufenthaltsgesetz keine Anwendung. Sie dürften also ihre Angehörigen nach Deutschland holen.

00:15 Élyséekandidaten von links und rechts greifen Europa an

Paris - Mehrere französische Präsidentschaftskandidaten von links und rechts wollen die EU-Mitgliedschaft ihres Landes beenden. "Man muss die europäischen Verträge verlassen", forderte zum Beispiel der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon am Abend bei einer TV-Debatte vor der Wahl in zweieinhalb Wochen. Die als eine mögliche Siegerin der ersten Wahlrunde gehandelte Rechtspopulistin Marine Le Pen will ihre Landsleute über den Austritt aus der EU abstimmen lassen. Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon verteidigten Frankreichs Platz in Europa.