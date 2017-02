Inzlingen (ov/tn). Spätestens seit dem „Gugge uff de Gass“-Spektakel ist in Inzlingen die fünfte Jahreszeit eingeläutet worden. Im örtlichen Narrenfahrplan sind aber noch viele weitere Termine zu finden, denn die Vereine haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt.

Der Hemliglunkiumzug findet am „Schmutzige Dunschdig“, 23. Februar, statt und führt vom Bruggewoogplatz bis zur SVI-Halle. Der „Inzliger Dorfobe“ der Schlurbi-Clique findet am Freitag, 24. Februar, ab 19.33 Uhr in der Pfarrschüre statt. Der Narrenhock im Schlurbi-heim geht am Sonntag, 26. Februar, ab 15 Uhr über die Bühne. Am Rosenmontag, 27. Februar, trifft man sich ab 9.30 Uhr im Aqua-Heim zum Hering- und Spaghetti-Essen. Um 14.11 Uhr dann startet der Kinderumzug. Organisiert wird er von der Schlurbi-Clique, beginnt beim „Bierhuus“ und führt zum Hupferplatz. Anschließend ist Narrenhock im Schlurbi-Heim, und der Turnverein öffnet seine Kaffeestube in der Pfarrschüre.

Der Sportverein Inzlingen veranstaltet am Dienstag, 28. Februar, einen Kindermaskenball in der SVI-Halle, Beginn ist um 15.11 Uhr. Es warten zahlreiche Neuerungen im Programm auf die Gäste (wir berichten noch).

Die „närrische Zeit“ wird im Waieland in diesem Jahr mit dem Fasnachtsfeuer am Sonntag, 5. März, beendet. Dieses wird von der Feuerwehr, den Mitarbeitern des Werkhofes sowie freiwilligen Helfern organisiert. Auch der Musikverein wirkt mit. Alle Kinder bekommen dort gratis ein Getränk sowie eine Wurst. Abmarsch ist um 18.30 Uhr am Lindenplatz. Anschließend trifft man sich zum „Füürhock“ im Schlurbi- Heim in der Alten Schule.