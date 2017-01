Nachrichten-Ticker

12:06 Bericht: Attentäter von Istanbul kirgisischer Staatsbürger

Istanbul - Der flüchtige Angreifer aus der Silvesternacht in Istanbul soll kirgisischer Staatsbürger sein. Er sei von den türkischen Behörden als Abdulkadir M. identifiziert worden und komme ursprünglich aus Usbekistan, meldete die regierungsnahe Zeitung "Sabah". Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. M. sei 1983 geboren und Anhänger der Terrormiliz IS, heißt es weiter. Die Nachrichtenagentur IHA meldete, M. stamme ursprünglich aus Usbekistan. Der Angreifer hatte in der Silvesternacht im Istanbuler Club Reina um sich geschossen und 39 Menschen getötet.

12:00 DWD hebt Glatteiswarnung fast überall auf

Offenbach - Fußgänger und Autofahrer können aufatmen: Die Glatteisgefahr in Deutschland ist dank milderer Temperaturen gesunken. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Warnungen für weite Teile Deutschlands auf. Nur im Saarland und östlichen Rheinland-Pfalz könne es nach gefrierendem Regen noch verbreitet zu Glatteis kommen. In der Mitte Deutschlands sei dies örtlich möglich. "Auch ansonsten muss man natürlich vorsichtig sein, das gilt im Winter immer", sagte DWD-Meteorologe Christoph Hartmann. In der Nacht sei es mit minus 15 Grad auf dem Großen Arber in Niederbayern am kältesten gewesen.

11:14 Koalitionsstreit um Sicherheit spitzt sich zu

Berlin - Der Ton in der großen Koalition wird rauer: Bundesinnenminister Thomas de Maizière wirft der SPD mangelnde Kooperationsbereitschaft in Fragen von Sicherheit und Terrorabwehr vor. Er bezweifle, "ob alle in der SPD bereit sind, harte Maßnahmen wirklich mitzutragen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warf dem Innenminister vor, das bestehende rechtliche Instrumentarium gegen Terrorverdächtige nicht auszuschöpfen. 224 der derzeit 548 in Deutschland als "Gefährder" eingestuften Islamisten haben keinen deutschen Pass.

11:07 FBI: Angreifer von Fort Lauderdale plante seine Tat

Fort Lauderdale - Der Angreifer, der am Flughafen der US-Stadt Fort Lauderdale fünf Menschen getötet haben soll, könnte seine Tat genau geplant haben. Nach seiner Festnahme sagte der 26-Jährige den Ermittlern, er habe zu diesem Zweck ein einfaches Flugticket nach Fort Lauderdale gekauft. Das schreibt der "Sun Sentinel" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Schütze soll morgen erstmals vor einem Richter erscheinen. Die Staatsanwaltschaft habe mehrere Verfahren gegen den Verdächtigen eingeleitet, berichteten US-Medien. Bei Verurteilung drohen ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft.

10:17 Minus 28 Grad in Moskau - Mehrere Flüge fallen aus

Moskau - Nach einem heftigen Kälteeinbruch in Moskau sorgen die Temperaturen am Wochenende weiter für sibirische Wintergefühle. Im Zentrum der russischen Hauptstadt zeigte das Thermometer in der Nacht nach unterschiedlichen Berichten bis zu minus 28,5 Grad Celsius an. In der Ortschaft Klin nordwestlich von Moskau wurden 35,9 Grad unter Null gemessen, wie die Agentur Tass meldete. Nach Einschätzung von Meteorologen sind die Temperaturen rund 12 bis 15 Grad niedriger als gewöhnlich in dieser Jahreszeit. An den Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo fielen mehr als 80 Flüge aus.